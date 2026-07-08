鉅亨網新聞中心 2026-07-08 18:30

全球 AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 近期股價與整體半導體族群出現明顯分歧。在半導體類股遭遇獲利了結、相關 ETF 重挫之際，輝達卻展現罕見的抗跌力道，不僅成功守住關鍵價位，選擇權市場更湧現大量買權資金，顯示部分交易員正提前押注新一波漲勢即將展開。

市場近期將資金轉向記憶體等其他 AI 受惠族群，使輝達股價自 5 月高點回落約 17%，今年以來漲幅也收斂至約 4%。

‌



然而，即使追蹤晶片股的 VanEck Vectors 半導體 ETF(SMH-US) 單日重挫近 4%，輝達 (NVDA-US) 仍逆勢收紅，上漲 0.7%，展現明顯優於同業的相對強勢。

值得注意的是，就在此前一天，SemiAnalysis 發布研究報告指出，輝達下一代 Kyber 伺服器機架的量產時程可能延後至少一年，一度引發市場疑慮。

但在利空消息衝擊下，輝達股價並未出現明顯賣壓，反而持續守穩 200 美元附近的重要心理關卡，也讓市場開始重新評估其後續走勢。

比起股價表現，更值得關注的是選擇權市場的資金流向。

根據 ThinkorSwim 統計，輝達單日買權成交量突破 150 萬張，而賣權成交量不到 69 萬張，主動買進買權的數量更超過賣權兩倍以上，顯示市場情緒明顯偏向樂觀。

相較之下，同一天 SMH 選擇權市場卻呈現完全相反的局面。交易員大舉買進約 3.3 萬張賣權，看漲期權僅約 7300 張，看跌與看漲比例接近 4 比 1，反映市場對整體半導體族群仍維持偏空態度。

換言之，投資人雖然仍對整個半導體板塊保持謹慎，但對輝達的態度卻明顯不同，資金正集中押注這家 AI 龍頭有望率先走出修正。

大戶重押 200 美元買權

類似情況其實早在前一個交易日便已出現。當輝達公開駁斥 SemiAnalysis 有關 Kyber 平台延遲的說法後，市場湧入約 6 億美元選擇權權利金，其中約三分之二流向買權，主動買進買權的數量更接近賣權 3 倍。

其中，一筆高度一致的大額交易尤其受到市場關注。疑似單一交易員斥資約 350 萬美元，大舉買進 7 月底到期、履約價 200 美元的買權。由於建倉成本約為每張 7 美元，代表只要輝達股價在月底前再上漲約 5.5%，便有機會開始獲利。

這類大額買權布局，也被市場視為專業資金對後市偏多的重要訊號。

短天期買權成市場焦點

從近期成交結構來看，市場資金持續集中於短天期買權。截至週二 (7 日) 收盤，成交量排名前五大的輝達選擇權合約，全數都是即將到期的買權。

其中，200 美元履約價合約最受市場追捧，根據 SpotGamma 統計，單日成交近 17 萬口，名目權利金約 1100 萬美元，顯示大量交易員正圍繞 200 美元關卡積極布局。

大量短天期買權集中，也代表市場預期短期內可能出現較大的股價波動，而方向則偏向上行。

AI 龍頭地位仍未動搖

即使率先提出 Kyber 延遲疑慮的 SemiAnalysis，後續也表示，輝達目前仍扮演整個 AI 生態系的「中央銀行」，並強調自身並非看空輝達，而是針對個別產品時程提出觀察。