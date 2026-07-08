鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-08 10:21

美軍對伊朗發動新一輪的報復性空襲，以反擊德黑蘭當局在荷姆茲海峽襲擊商船的挑釁行為，使國際油價周三 (8) 日應聲上漲逾 2%。

紐約商業交易所 (NYMEX) 8 月交割的西德州中級原油(WTI) 期貨，周三亞洲早盤勁揚 2.87%，暫報每桶 72.46 美元。作為全球原油指標的布蘭特 (Brent) 原油期貨價格同步上漲 2.75%，暫報每桶 76.18 美元。

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美軍中央司令部 (Centcom) 表示，在周二發生三艘行經荷姆茲海峽的商船遭到遇襲後，美軍已正式對伊朗展開「一系列強力空襲」，並嚴厲警告德黑蘭當局，針對國際商業航運的攻擊行動將付出「慘痛代價」。

美軍中央司令部在社群媒體 X 上發文指出：「美軍這次的空襲行動，是針對伊朗襲擊三艘商船的直接反擊。伊朗所展現的侵略行徑毫無道理、極度危險，且公然違反了先前的停火協議。」

這場最新爆發的軍事衝突，讓美伊上個月好不容易達成的脆弱停火協議面臨嚴峻考驗。該協議先前結束了長達數月的航運中斷，重新開放至關重要的荷姆茲海峽以供商業通航。

美國財政部周二另宣布撤回先前允許伊朗對外銷售原油的特殊豁免，釋出事態已急劇惡化的強烈訊號。

一位不願具名的美國官員透露：「伊朗只有在表現出良好行為時，才能獲得經濟利益。伊朗在海峽的所作所為對美國而言完全不可接受，必將迎來應有的嚴重後果。」

荷姆茲海峽威脅升至「嚴重」 逼迫 Fed 轉鷹槓上川普

根據美國主導的聯合海事資訊中心 (JMIC)，周二共有三艘船隻在荷姆茲海峽內或其周邊海域遭攻擊。該機構隨即將行經該水域的船隻威脅評級調升至「嚴重」(severe)，並警告伊朗極可能發動更多敵對行動。

投資機構 Ortus Advisors 策略師 Andrew Jackson 說：「隨著時間越來越接近 11 月，伊朗對川普政府的制衡籌碼只會與日俱增，此時在談判桌上達成協議並不符合伊朗的最大利益。況且，周二的襲擊行動恰逢伊朗境內正為阿里 · 哈米尼 (Ali Khamenei) 舉行國葬典禮期間。」

美國期中選舉即將於 11 月登場，而中東衝突引發的輸入型通膨，勢必將大幅拉高川普政府眼前的政治賭注。

Jackson 在電子郵件中強調：「油價與債券殖利率隨之跳升，這極可能逼迫聯準會 (Fed) 面對揮之不去的通膨壓力時，被迫採取更為鷹派的政策立場。」