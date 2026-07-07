鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-07 14:40

一艘隸屬於卡達國營航運公司 Nakilat 的液化天然氣 (LNG) 載運船「Al Rekayyat」號，周二 (7 日) 在駛離荷姆茲海峽、靠近阿曼海岸附近時遭到彈體擊中。此事件不僅引發航運業對海峽安全的高度不安，更直接考驗著美伊之間的脆弱協議。

卡達LNG運輸船於荷姆茲海峽遭襲 美伊和平協議面臨嚴峻考驗(圖:shutterstock)

根據安全諮詢公司 EOS Risk Group 及英國海上貿易行動辦公室 (UKMTO) 的報告，攻擊發生在阿曼利馬 (Limah) 以東約 8 海浬 (約 15 公里) 處，初步判定為無人機或飛彈襲擊。船隻左舷機艙位置中彈後引發火災並冒出大量濃煙，導致船舶嚴重受損。所幸，目前報告顯示所有船員均安全，且未造成環境影響。

‌



船舶追蹤數據顯示，該船事發時疑似未開啟位置應答器，而卡達方面目前尚未對此置評。

受襲擊消息影響，歐洲天然氣價格在亞洲盤一度激增 4.5%，布倫特原油期貨也受波及走高。

此次襲擊正值高度敏感的政治時刻：美國總統川普正前往土耳其出席北約峰會，預計美伊衝突將成為焦點，而伊朗目前正為 2 月戰爭中身亡的最高領袖哈米尼舉行大規模葬禮，導致美伊談判處於暫停狀態。

荷姆茲海峽承載全球約五分之一的石油消耗量。儘管存在暫時性的和平協議，但伊朗革命衛隊近期曾警告其「飛彈與無人機已準備就緒」，使中東的安全風險持續維持高檔。

Axios 稍早報導稱，兩艘商船遭伊朗飛彈擊中，但未披露船名。Axios 引述一名不具名美國官員的話稱，兩艘船均遭受嚴重損壞，但沒有人員傷亡。