鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-08 05:43

《CNBC》報導，美國中央司令部表示，美軍於周二 (7 日) 恢復對伊朗發動一系列「強力空襲」，以回應伊朗此前在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 襲擊三艘商船的行動。

荷姆茲海峽商船遇襲，美軍恢復對伊朗「強力空襲」(圖：Shutterstock)

美國中央司令部在 X 平台發文表示，「美軍中央司令部部隊已開始對伊朗發動一系列強力空襲，以對伊朗在國際航道鎖定並攻擊載有無辜平民船員的商船施加沉重代價。美軍此次空襲，是為了回應伊朗襲擊三艘航經荷姆茲海峽的商船。伊朗所展現的侵略行動毫無正當性，不僅危險，也明顯違反停火協議。」

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美軍此次重新發動攻擊，或使中東衝突再度升溫，也可能再次引發市場對荷姆茲海峽關閉的憂慮。此前，美伊衝突期間國際油價曾大幅攀升，進一步推升全球通膨壓力。

這次空襲發生前，美國與伊朗上個月曾因伊朗在荷姆茲海峽對商船發動類似攻擊而相互交火。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸咽喉之一，伊朗今年稍早曾一度封鎖該航道數月。