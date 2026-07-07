鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-08 06:11

《CNBC》報導，美國財政部周二 (7 日) 撤銷對伊朗石油銷售的授權，因本周荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 發生一連串油輪遇襲事件。

美國撤銷伊朗石油制裁豁免，因應荷姆茲海峽商船遇襲(圖：Shutterstock)

一名美國官員匿名受訪表示，「只有在伊朗展現良好行為時，才會從中獲益。伊朗在荷姆茲海峽的行動，美國完全無法接受，也將面臨後果。」

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根據由美國主導、負責向中東商船提供安全資訊的海軍組織聯合海事資訊中心 (Joint Maritime Information Center)，一艘液化天然氣運輸船、一艘超大型油輪，以及第三艘未具體說明類型的油輪，周二在荷姆茲海峽或其附近遭到攻擊。

該中心也在通知中警告船員，由於伊朗可能採取敵對行動，穿越荷姆茲海峽的船舶威脅等級已升至「嚴重」。

在華盛頓與德黑蘭上個月達成重新開放荷姆茲海峽的臨時協議後，美國財政部原已豁免對伊朗石油的制裁，期限至 8 月 21 日。該豁免允許伊朗原油進口至美國，並允許以美元向德黑蘭付款等相關安排。批評人士曾痛批此舉是對伊朗的重大讓步。

伊朗方面則承諾，將依照美伊協議保障船舶安全通過荷姆茲海峽。但此後德黑蘭堅稱，船隻必須使用其控制下的北側航道，並攻擊使用美國海軍保護、沿阿曼海岸航行路線的船舶。

海事情報公司 Windward 情報分析師 Michelle Wiese Bockmann 表示，「這是伊朗零星且具針對性行動的一部分，目的是破壞南側航道穩定，並向那些未經北側航道出口石油的波斯灣產油國傳達訊息。」