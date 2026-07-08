鉅亨網新聞中心 2026-07-08 15:10

曾幾何時，矽谷的 AI 巨頭們是一群悲觀的「末日預言者」，然而，進入 2026 年中，這股鋪天蓋地的「就業末日論」竟戛然而止，取而代之的是 AI 產業鏈集體的敘事大轉向。

AI就業末日論變狼來了？奧特曼、阿莫迪改口捧人類生產力。(圖:shutterstock)

OpenAI 執行長奧特曼曾公開警告大量白領崗位即將「徹底消失」；Anthropic 執行長阿莫迪更斷言半數入門級工作將在 5 年內化為烏有；Palantir 掌門人亞普則直言，唯有天生的異類才能在 AI 時代生存。

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事實上，就業市場的現實遠比末日預言冷靜。根據高盛等機構的追蹤研究，歷次技術革命均伴隨著新生態的誕生，AI 驅動的資料中心建設已創造了數以萬計的職缺。

金融科技公司 Ramp 與 Revelio Labs 的數據更進一步驗證了「傑文斯悖論」，即當技術進步提高了效率並降低單位成本時，企業往往不會縮減規模，反而會擴大業務邊界，從而帶動整體用工需求的成長。

這種「尖端技術企業擴招、傳統企業受困轉型」的兩極化現象，揭示了就業市場並未崩盤，而是正在進行結構性的重組。

IPO 前的敘事修正

為何科技大咖們改口如此迅速？答案或許隱藏在即將到來的資本戰場中。

目前，OpenAI 與 Anthropic 均在積極籌備首次公開募股（IPO），目標估值均向兆美元邁進。對於資本市場而言，「社會崩盤」與「大規模失業」是極為毒辣的劇本。

為了贏得銀行家與廣大散戶的信任，巨頭們必須為 AI 描繪一個繁榮且具備生產力前景的故事。

除了資本運作的考量，大眾對 AI 日益嚴重的焦慮感也迫使大佬們改變語調。隨著民調顯示 AI 的淨正面評級不斷下滑，年輕世代的抵觸情緒甚至引發了線下抗議。

當科技業在經歷多年過度招聘後被迫縮編時，高層大談「AI 將取代人類」，無疑是精準刺傷了疲憊不堪的員工，甚至成為企業裁員的推託之詞。

正如麻省理工學院教授奧特爾（David Autor）所言，宣稱自家的產品會摧毀社會，是一場極其糟糕的商業宣傳。

當算力成本超越人力薪資

除了政治與資本層面的考量，商業回報率（ROI）的焦慮也讓企業回歸理性。儘管市場吹捧 AI 效能，但現實中的算力成本昂貴，已導致部分企業，如優步和微軟開始收緊甚至取消 AI 工具的授權。

現實數據表明，企業投入的資金配置正在發生轉移，原本用於薪酬的預算被大量挪用於購買硬體與算力服務。

儘管如此，科技業的裁員浪潮依然持續，AI 在其中扮演的角色往往是「預算轉移」的幫兇。但這種裁員並非基於 AI 完全取代人類，更多是源於自動化與人工協作模式的摸索失誤。

許多企業在盲目裁撤客服後，因自動化品質不佳又被迫重新招募，證明了 AI 現階段的替代能力仍被高估。

人類特質的最終防線

這場關於 AI 就業影響的討論，4 年來經歷了「效率神話」、「失業末日」到「理性修正」的三部曲。

奧特曼曾試圖用 AI 智能體代勞所有信件往返，最終卻因無法複製人類特有的信任感與情感共鳴而宣告失敗，不得不回歸人工操作。