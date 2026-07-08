鉅亨網新聞中心 2026-07-08 08:04

美軍表示，在近期有船隻航經荷姆茲海峽遭到攻擊後，美軍已開始對伊朗發動新一輪空襲，此舉也讓華府與德黑蘭之間原本已相當脆弱的停火局勢再度面臨考驗。

報復商船遇襲 美軍對伊朗發動新一輪打擊。(圖:shutterstock)

美國中央司令部周二 (7 日) 在社群媒體發文表示：「美國中央司令部部隊已開始對伊朗發動一系列強力打擊，以對其鎖定並攻擊在國際航道上、載有無辜平民船員的商業船舶，施加沉重代價。」

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中央司令部指出：此次美軍行動是回應伊朗攻擊 3 艘航經荷姆茲海峽的商業船舶。伊朗展現出的侵略行為毫無正當性、極具危險性，且明顯違反停火協議。

這波衝突升級，發生在近期這條全球重要能源航道接連遭到攻擊之後。知情人士透露，由於事件敏感而要求匿名，天然氣運輸船 Al Rekayyat 於周二凌晨遭到攻擊。

另有一名消息人士表示，一艘沙烏地阿拉伯原油油輪在駛離荷姆茲海峽時受損，但未透露更多細節；另一方面，英國一支海軍監測單位也通報了第三起攻擊事件。