鉅亨網編譯余曉惠
美國科技股周二 (7) 日集體下挫，三星電子最新財報未能滿足投資人的超高標期待，讓投資人市場對今年火熱的人工智慧 (AI) 投資熱潮能否持續有所疑慮，資金有從 AI 概念股轉回科技七巨頭 (SpaceX) 的跡象。
以科技股為主的那斯達克 100 指數終場重挫 1.8%，標普 500 指數同步下滑 0.4%。這波跌勢源自南韓股市拋售，三星電子暴跌拖累南韓記憶體晶片類股與 Kospi 指數，儘管三星財報超越分析師的預期，但仍未能達到買方已被大幅拉高的期待。
這股失望情緒迅速在美國市場引發連鎖反應，美光 (MU-US)、SanDisk(SNDK-US) 等半導體股同步走低，投資人開始重新評估 AI 投資熱潮帶來的記憶體需求是否過於樂觀。
Tallbacken Capital Advisors 執行長兼創辦人 Michael Purves 說：「晶片類股今年已大漲一波，因此只要 AI 題材出現任何一絲疲態，市場就會猛烈賣出。三星的財報其實不差，只是原本極度樂觀的情緒已經消退。」
不過他認為，晶片股的長期牛市行情未必已經結束。
近來那斯達克 100 指數的劇烈震盪已不是新鮮事，這是該指數連續第七個交易日單日跌幅超過 1%，創 2004 年 8 月以來最長紀錄。
Susquehanna International Group 衍生性商品策略共同主管 Chris Murphy 說：「半導體與記憶體類股長期主導市場，即使領漲族群開始降溫，只要其他產業能夠順利接棒，適度降溫對整體股市不一定是負面影響。」
他補充說：「三星財報不如預期，雖然持續對 AI 硬體供應鏈造成壓力，並加劇記憶體相關個股的賣壓，但投資人目光可能已經從最熱門的 AI 硬體股，轉向更廣泛的企業獲利與類股輪動機會。」
Horizon Investments 投資組合主管 Zachary Hill 表示， AI 基礎建設、半導體及記憶體股經歷大漲後，資金開始輪動，市場對這些公司的期待已高到幾乎無法超越。
在 AI 熱潮帶來的將近四年多頭行情中，「科技七巨頭」(Mag 7)一直是標普 500 指數上漲的重要推手。但今年第 2 季開始，大型資料中心業者 (hyperscalers) 表現趨緩，而半導體股強勢接棒，讓科技七巨頭影響力減弱。
不過摩根士丹利 (Morgan Stanley) 財富管理投資 Lisa Shalett 認為，現在反而可重新關注科技七巨頭。
她說：「AI 生態系的技術演進仍持續加速，但長期贏家與輸家愈來愈難判斷，因此建議重新檢視科技七巨頭的投資機會，尤其我們認為半導體族群目前已明顯超買。」
就在科技股疲軟之際，SpaceX(SPCX-US) 周二正式納入那斯達克 100 指數，此舉預料將引發被動式與主動式基金為投資組合進行權重再平衡。
此外，隨著 SpaceX IPO 後的緘默期結束，多家券商開始對該股發布研究報告，看法極其樂觀，包括摩根士丹利與高盛 (Goldman Sachs) 在內，至少有六家大型投銀給予 SpaceX 相當於「買進」的評等。
儘管科技股回檔，但籌碼部位並未顯示投資人已過度偏多。
花旗集團 (Citigroup) 策略師 David Chew 團隊表示，美股持倉情況正持續改善，主要來自標普 500 指數的空單回補，以及資金穩定流入那斯達克 100 及羅素 2000 成分股。
目前無論多頭或空頭部位，都尚未達到市場所稱的全面棄守的「投降」(capitulation) 水準。
在此同時，標普 1500 機械設備指數走跌，強鹿 (Deere)(DE-US) 與開拓重工 (Caterpillar)(CAT-US) 領跌，因市場資金持續流出今年以來已大漲的 AI 基建概念股。
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