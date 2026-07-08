鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-08 08:50

美國科技股周二 (7) 日集體下挫，三星電子最新財報未能滿足投資人的超高標期待，讓投資人市場對今年火熱的人工智慧 (AI) 投資熱潮能否持續有所疑慮，資金有從 AI 概念股轉回科技七巨頭 (SpaceX) 的跡象。

以科技股為主的那斯達克 100 指數終場重挫 1.8%，標普 500 指數同步下滑 0.4%。這波跌勢源自南韓股市拋售，三星電子暴跌拖累南韓記憶體晶片類股與 Kospi 指數，儘管三星財報超越分析師的預期，但仍未能達到買方已被大幅拉高的期待。

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Tallbacken Capital Advisors 執行長兼創辦人 Michael Purves 說：「晶片類股今年已大漲一波，因此只要 AI 題材出現任何一絲疲態，市場就會猛烈賣出。三星的財報其實不差，只是原本極度樂觀的情緒已經消退。」

不過他認為，晶片股的長期牛市行情未必已經結束。

近來那斯達克 100 指數的劇烈震盪已不是新鮮事，這是該指數連續第七個交易日單日跌幅超過 1%，創 2004 年 8 月以來最長紀錄。

Susquehanna International Group 衍生性商品策略共同主管 Chris Murphy 說：「半導體與記憶體類股長期主導市場，即使領漲族群開始降溫，只要其他產業能夠順利接棒，適度降溫對整體股市不一定是負面影響。」

他補充說：「三星財報不如預期，雖然持續對 AI 硬體供應鏈造成壓力，並加劇記憶體相關個股的賣壓，但投資人目光可能已經從最熱門的 AI 硬體股，轉向更廣泛的企業獲利與類股輪動機會。」

Horizon Investments 投資組合主管 Zachary Hill 表示， AI 基礎建設、半導體及記憶體股經歷大漲後，資金開始輪動，市場對這些公司的期待已高到幾乎無法超越。

華爾街：可重新留意科技七巨頭

在 AI 熱潮帶來的將近四年多頭行情中，「科技七巨頭」(Mag 7)一直是標普 500 指數上漲的重要推手。但今年第 2 季開始，大型資料中心業者 (hyperscalers) 表現趨緩，而半導體股強勢接棒，讓科技七巨頭影響力減弱。

不過摩根士丹利 (Morgan Stanley) 財富管理投資 Lisa Shalett 認為，現在反而可重新關注科技七巨頭。

她說：「AI 生態系的技術演進仍持續加速，但長期贏家與輸家愈來愈難判斷，因此建議重新檢視科技七巨頭的投資機會，尤其我們認為半導體族群目前已明顯超買。」

就在科技股疲軟之際，SpaceX(SPCX-US) 周二正式納入那斯達克 100 指數，此舉預料將引發被動式與主動式基金為投資組合進行權重再平衡。

此外，隨著 SpaceX IPO 後的緘默期結束，多家券商開始對該股發布研究報告，看法極其樂觀，包括摩根士丹利與高盛 (Goldman Sachs) 在內，至少有六家大型投銀給予 SpaceX 相當於「買進」的評等。

資金部位仍未過熱

儘管科技股回檔，但籌碼部位並未顯示投資人已過度偏多。

花旗集團 (Citigroup) 策略師 David Chew 團隊表示，美股持倉情況正持續改善，主要來自標普 500 指數的空單回補，以及資金穩定流入那斯達克 100 及羅素 2000 成分股。

目前無論多頭或空頭部位，都尚未達到市場所稱的全面棄守的「投降」(capitulation) 水準。