鉅亨網編譯余曉惠
半導體類股今年在人工智慧 (AI) 需求推動下大幅飆升，背後主要受惠於「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 持續擴大 AI 投資，然而真正砸下鉅額資本支出的科技七巨頭，今年股價表現卻遠不如半導體族群。Ned Davis Research 策略師指出，半導體股與科技七巨頭近期出現走勢分歧程度加大，可能成為整體股市的一項警訊。
科技七巨頭包括 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US)、特斯拉 (TSLA-US)，曾在 2023 年至 2025 年間繳出驚人漲幅，但自 2026 年初以來表現明顯轉弱。根據 FactSet 資料，七家公司今年迄今合計下跌 3.7%。
不僅如此，追蹤科技七巨頭等權重表現的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS-US)，上周正式跌入「修正區間」，代表從近期高點回落至少 10%。
反觀追蹤全球半導體股表現的費城半導體指數 (SOX)，今年迄今已大漲近 94%，有望創下自 1999 年網路泡沫以來最佳年度表現。
Ned Davis Research 分析師 Pat Tschosik 與 Philippe Mouls 在周一 (29 日) 發布的報告指出，費半與科技七巨頭的 26 周滾動相關係數，已跌至 2021 年底以來最低水準。
兩者相關性上回明顯下滑的時間點是 2021 年底，也就是美股即將觸頂之前。
當時的狀況是：科技七巨頭市值加權指數於 2021 年 11 月觸頂，費半則在同年 12 月創下高點，進入 2022 年之後，標普 500 指數步入漫長的熊市，並寫下自 2008 年金融海嘯以來最差年度表現。
分析師表示：「我們持續關注這項指標，因為相關性反轉曾在 2021 年成功發出警訊。」
截至 6 月中旬為止的半年期間，費半超出彭博科技七巨頭指數的報酬已超過 100 個百分點。雖然 2021 年也曾出現類似情況，但當時兩者差距遠沒有現在這麼大。
儘管 2021 年是最接近的歷史案例，但分析師也提醒，目前市場環境仍有不少不同之處。
當年半導體股大漲主要來自疫情後電子產品需求復甦，屬於景氣循環行情，如今則幾乎完全由人工智慧 (AI) 基礎建設需求驅動。其中，高頻寬記憶體 (HBM) 相關公司，以及資料中心基礎設施供應商近期表現尤其亮眼。
無論接下來市場如何發展，Ned Davis Research 認為，半導體股與科技七巨頭目前的巨大落差不可能長久持續下去。
分析師指出：「科技七巨頭正是目前半導體需求的主要金主，因此兩者如此大的走勢分歧，將難以持續下去。」
目前半導體公司之所以創下歷史新高營收，正是因為大型雲端服務商 (hyperscalers) 正投入數千億美元建設 AI 基礎設施。但這波龐大的 AI 資本支出，也開始吞噬科技七巨頭原本豐厚的自由現金流，投資人擔憂 AI 投資最終是否能帶來足夠回報，因此打壓著這些大型科技股的股價表現。
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