鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-30 08:20

半導體類股今年在人工智慧 (AI) 需求推動下大幅飆升，背後主要受惠於「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 持續擴大 AI 投資，然而真正砸下鉅額資本支出的科技七巨頭，今年股價表現卻遠不如半導體族群。Ned Davis Research 策略師指出，半導體股與科技七巨頭近期出現走勢分歧程度加大，可能成為整體股市的一項警訊。

‌



不僅如此，追蹤科技七巨頭等權重表現的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS-US)，上周正式跌入「修正區間」，代表從近期高點回落至少 10%。

反觀追蹤全球半導體股表現的費城半導體指數 (SOX)，今年迄今已大漲近 94%，有望創下自 1999 年網路泡沫以來最佳年度表現。

半導體與科技七巨頭走勢脫鉤 分析師想起 2021 年

Ned Davis Research 分析師 Pat Tschosik 與 Philippe Mouls 在周一 (29 日) 發布的報告指出，費半與科技七巨頭的 26 周滾動相關係數，已跌至 2021 年底以來最低水準。

兩者相關性上回明顯下滑的時間點是 2021 年底，也就是美股即將觸頂之前。

當時的狀況是：科技七巨頭市值加權指數於 2021 年 11 月觸頂，費半則在同年 12 月創下高點，進入 2022 年之後，標普 500 指數步入漫長的熊市，並寫下自 2008 年金融海嘯以來最差年度表現。

分析師表示：「我們持續關注這項指標，因為相關性反轉曾在 2021 年成功發出警訊。」

截至 6 月中旬為止的半年期間，費半超出彭博科技七巨頭指數的報酬已超過 100 個百分點。雖然 2021 年也曾出現類似情況，但當時兩者差距遠沒有現在這麼大。

這次與 2021 年有何不同？

儘管 2021 年是最接近的歷史案例，但分析師也提醒，目前市場環境仍有不少不同之處。

當年半導體股大漲主要來自疫情後電子產品需求復甦，屬於景氣循環行情，如今則幾乎完全由人工智慧 (AI) 基礎建設需求驅動。其中，高頻寬記憶體 (HBM) 相關公司，以及資料中心基礎設施供應商近期表現尤其亮眼。

無論接下來市場如何發展，Ned Davis Research 認為，半導體股與科技七巨頭目前的巨大落差不可能長久持續下去。

分析師指出：「科技七巨頭正是目前半導體需求的主要金主，因此兩者如此大的走勢分歧，將難以持續下去。」