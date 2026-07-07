鉅亨網編譯段智恆 2026-07-07 22:30

根據市場數據，衡量那斯達克 100 指數選擇權預期波動的 Cboe NDX 波動率指數 (NDX Volatility Index) 目前約 27，相較於反映標普 500 指數波動預期的芝加哥選擇權交易所波動率指數(Cboe VIX Index)，兩者差距已擴大至 2002 年網路泡沫破裂以來最高水準，顯示市場對科技股未來走勢愈發戒慎恐懼。

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瑞銀 (UBS) 美國股票衍生性商品研究主管格里納科夫 (Maxwell Grinacoff) 表示，科技股波動幅度攀升至如此水準「相當驚人」，反映市場開始擔心 AI 概念股漲勢是否過熱。自 3 月底以來，那斯達克 100 指數已反彈約 30%，市場對相關持股過度集中的疑慮逐漸升高。

周二盤前，那斯達克 100 指數期貨一度下跌 1.1%，標普 500 指數期貨則下跌 0.2%。前一交易日，那斯達克 100 指數收漲 1.3%，且已連續六個交易日單日漲跌幅超過 1%，創 2024 年 8 月以來最長紀錄，30 日實際波動率也升至 29.7，寫下一年來新高。

市場人士認為，SpaceX 周二正式納入那斯達克 100 指數後，可能進一步放大科技股波動。RBC Capital Markets 衍生性商品策略主管艾美．吳．席佛曼 (Amy Wu Silverman) 指出，大型 IPO 通常伴隨較高波動，而 SpaceX 規模龐大，預料將持續拉大那斯達克 100 與標普 500 之間的波動差距，直到未來納入標普 500 指數後才可能趨於收斂。

另一方面，AI 及半導體股近期震盪，也受到美國及亞洲槓桿 ETF 交易放大影響。RBC 指出，近期客戶已開始降低 AI 相關持股，轉向醫療保健及民生消費等防禦型類股，同時建議透過買進 Invesco QQQ Trust ETF(QQQ-US) 及 VanEck Semiconductor ETF(SMH-US) 賣權，作為看空科技股的布局策略。