鉅亨網編輯林羿君 2026-07-08 10:56

今年 3 月那場重創全球多家頂尖避險基金的慘澹行情已成過眼雲煙，隨著各家機構公布 5 年來最強勁的上半年成績單，市場陰霾已大幅消散。

避險基金靠晶片股、SpaceX大賺 上半年績效創5年最佳。(圖:shutterstock)

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Marshall Wace 旗下的 Eureka 基金上月上漲 6.7%，將今年上半年累計報酬推升至 19.9%；D.E. Shaw 專注於宏觀策略的 Oculus 基金在 6 月勁揚 5.6%，使其上半年績效來到 27.4%。

這些亮眼表現與其他大贏家遙相呼應，包括 Whale Rock Capital Management，其上半年大漲 72.5%，主要受惠於半導體類股持倉及投資 Anthropic。Appaloosa Management 則繳出 32% 的報酬率，主要來自記憶體晶片族群投資。

今年隨著 AI 運算需求快速成長，記憶體類股大幅走高。此外，Millennium Management 旗下僅兩支專注於指數調整交易的團隊，6 月合計便獲利約 37 億美元，推升這家多策略避險基金當月整體績效。

根據研究機構 PivotalPath 統計，截至 6 月 30 日，避險基金 2026 年平均報酬率達 7.2%，創下 2021 年以來最佳上半年表現。其中，以科技股為主的避險基金表現最為突出，平均報酬率高達 27%。

避險基金此番強勢反彈，主因是 3 月曾遭遇嚴峻考驗。當時伊朗戰事幾乎使荷姆茲海峽航運停擺，推升油價並加劇市場對通膨的憂慮。此外，今年稍早市場擔憂 AI 顛覆軟體產業，引發軟體股急跌，也讓部分避險基金蒙受重大損失。

另一方面，避險基金近年穩定的績效，也持續吸引資金回流。相較之下，私募股權等其他另類資產近年表現不如預期，令投資人轉向避險基金。根據 PivotalPath 統計，自 2020 年 1 月以來，避險基金年化複合報酬率達 8.5%。

PivotalPath 執行長 Jon Caplis 表示，正是因為績效穩定，避險基金重新受到市場青睞，尤其在私募股權及信用市場面臨挑戰之際，更加吸引投資人配置資金。

不過，並非所有避險基金都能在這波行情中受惠。ExodusPoint Capital Management 六月表現落後於同類型的多元策略基金，單月僅微漲 0.2%，上半年累計報酬為 4.3%。