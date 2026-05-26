鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-26 17:20

美股多頭氣勢如虹，標普 500 指數已連續八週上漲，那斯達克 100 指數近期更寫下近 40 年來最高的短周期風險調整回報之一。然而，高盛避險基金業務主管 Tony Pasquariello 在最新報告中提出警示：債券市場正以一種「通常會令股市開始感到不安」的方式演變，投資人不應忽視潛在的波動風險。

Pasquariello 在報告開篇即重申其一貫立場：當前仍是一輪牛市，主要趨勢明確向上。他援引標普 500 指數在新冠疫情及後疫情時代的走勢，認為圖表同時印證了上行趨勢的延續性，以及近期出現一定程度整固的風險。

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從基本面角度，他列出三項多頭核心論據：

企業獲利強勁：第一季每股盈餘年增達 26%（含私人持倉相關的其他收入），且未來一段時間雙位數成長有望延續。

此外，即使是在一連串總體經濟逆風下，標普 500 指數 12 個月遠期盈餘預期自新冠疫情前已翻倍。

AI 資本支出超級週期持續推進： Pasquariello 強調，這一主題的規模持續被市場低估。

資金流入持續穩定： 美國家庭與企業每日持續帶著買入指令進場。

值得關注的是，2028 年到期的標普 500 股息互換期貨，在第一季財報季期間出現明顯上揚，並在輝達 (NVDA-US) 宣布將每股股息從 1 美分提升至 25 美分後進一步跳漲，為基本面向好提供了額外佐證。

短期技術面過熱，槓桿資金大舉湧入

儘管長期邏輯清晰，Pasquariello 對當前市場的短期結構表達了明確的謹慎態度。

他指出，在標普 500 連八週上漲、那斯達克 100 創下逾 40 年高點短週期回報的背後，技術面已呈現相當程度的拉伸。

與此同時，市場近期出現對高速彈性品種的集中追逐，包括槓桿半導體 ETF、漲幅居前個股的短期買權，以及熱門主題籃子策略。

Pasquariello 認為，這種對槓桿部位的大規模增持，是當前市場局部風險積累的重要訊號。

綜合技術面偏緊與槓桿資金大量湧入兩項因素，Pasquariello 直言，其直覺判斷是「夏季行情將會更加棘手」。

債市構成壓制，操作建議三管齊下

在所有近期風險因素中，Pasquariello 將債券市場的動向列為最值得關注的變數，明確表示債市目前的運動方式已對股市形成壓制。

基於此判斷，他提出三項操作層面的結論：

其一，預計已實現波動率將會上升，波動將從因子層面蔓延至指數層面，市場在多空雙向均存在出現「氣穴」，即雙向劇烈波動的較高風險。

其二，投資人應保持靈活移動的能力，在資產組合中提升流動性偏好，以因應潛在的急速震盪。

其三，他仍堅持「做多 Delta、做多波動率」的整體部位，並建議以全球債券空頭來對沖股票多頭敞口。