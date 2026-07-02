鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-02 12:00

《巴隆周刊》報導，SpaceX(SPCX-US) 於 6 月 12 日完成 IPO 後，創辦人兼執行長馬斯克 (Elon Musk) 正式躋身「兆美元富豪」，進一步鞏固其全球首富地位，而且領先幅度驚人。

馬斯克身價約為1.2兆美元，全球5富豪財富相加才超過他(圖：Shutterstock)

那其他超級富豪今年上半年財富表現如何？答案是，大多數人依然很富有。但要將全球第 2 至第 6 名富豪的財富相加，才足以超越馬斯克。截至 6 月 30 日，馬斯克身價約為 1.2 兆美元。

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受惠於 Alphabet(GOOGL-US) 上半年上漲 13.4%，共同創辦人 Larry Page 以 3,010 億美元財富穩居全球第二大富豪。根據「彭博億萬富翁指數」截至 6 月 30 日資料，另一位共同創辦人 Sergey Brin 以 2,800 億美元身價，從第一季末的第 4 名升至第 3 名。彭博指出，兩人目前各自持有約 6% 的 Alphabet 股份。

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 由第 3 名滑落至第 4 名，身價約 2,620 億美元。其約 8.2% 財富來自亞馬遜持股，而亞馬遜股價截至 6 月 30 日止今年上漲 5.2%。

今年全球前十大富豪中，最引人注目的變化莫過於戴爾 (DELL-US) 創辦人兼執行長 Michael Dell 躍升至第 5 名。隨著戴爾股價今年大漲近 238%，Dell 的財富也由年初的 1,400 億美元攀升至 2,170 億美元，排名從第 11 一路升至第 5。受惠於 AI 資料中心需求快速成長，戴爾已成為 AI 伺服器的重要供應商之一。

也有部分富豪雖仍名列前十，但財富明顯縮水。甲骨文 (ORCL-US) 創辦人兼執行長 Larry Ellison 排名第 6。截至 6 月 30 日，由於甲骨文累計下跌 25%，儘管雲端業務表現強勁，但市場擔憂 AI 對其軟體業務帶來威脅，使 Ellison 財富縮水近 450 億美元。Ellison 去年 9 月曾一度超越馬斯克，成為全球首富。目前他持有甲骨文約 40% 股份。

Meta(META-US) 創辦人祖克柏 (Mark Zuckerberg) 則因公司持續大幅增加 AI 投資，今年財富減少 327 億美元至 2,010 億美元，排名下滑至第 7。但周三傳出 Meta 正籌備發展雲端業務，股價開始反彈。據彭博，祖克柏持有 Meta 約 13% 股份。

精品集團 LVMH 創辦人兼董事長 Bernard Arnault 同樣損失慘重。由於伊朗戰爭削弱市場對精品消費的熱情，LVMH 股價上半年下跌近 27%，Arnault 財富蒸發約 440 億美元，降至 1,630 億美元，排名也滑落至第 8 名。彭博指出，Arnault 家族合計持有 LVMH 約 49% 股份。

自去年第三季躋身全球前十大富豪後，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳仍穩居第 9 名。儘管 AI 晶片股近期與其他科技股同步承壓，其身價仍達 1,620 億美元。

排名第 10 的是波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 董事長巴菲特 (Warren Buffett)，身價約 1,480 億美元。

在前十大之外，微軟 (MSFT-US) 今年上半年下跌 21%，反映公司在 AI 轉型過程中面臨挑戰，也拖累前執行長 Steve Ballmer 財富減至 1,320 億美元，全球富豪排名由年初第 8 名下滑至第 15 名。彭博推估，Ballmer 持有約 4% 微軟股份。