馬斯克曬Optimus量產團隊合照 承認生產初期「極其緩慢」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-03 10:35

馬斯克曬Optimus量產團隊合照。（圖：馬斯克X）

馬斯克周四（2 日）在社交平台 X 上回應一名用戶關於 Optimus V3 提前量產的猜測時明確表示，「Optimus 生產初期將極其緩慢，因為一切都是全新的，這不像生產電動車。」

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馬斯克周三剛剛發布了一張與 Optimus 量產團隊在特斯拉弗里蒙特工廠內的合照，照片中馬斯克雙臂交叉，與身著安全帽和反光背心的員工並肩而立，引發市場對量產進度的猜測。

特斯拉弗里蒙特工廠一直是該公司在美國的先鋒製造中心，曾經用於生產特斯拉旗艦車型 Model S 轎車和 Model X SUV，如今已成為該公司人形機器人生產線所在地。

今年 1 月下旬，馬斯克在財報會議上宣布 Model S 和 Model X 將於 2026 年第二季停產，最後一批車輛於 5 月初下線。

隨後，特斯拉並沒有將生產線改造用於生產其他車型，而是選擇將原先的 Model S 和 Model X 裝配線改造成一條專門用於生產第三代 Optimus 的生產線。

Optimus 的生產線改造工程相當迅速。在 Model S 和 Model X 停產後，工作人員拆除現有車輛生產線，並在大約四個月內安裝全新模組化設備，包括從德國採購的生產線，以及數十條用於執行器、電池和其他組件的子生產線。

馬斯克稱這一行動快得驚人，並指出這對任何其他製造商來說都是前所未有。但他也指出，Optimus 初期產量預計將緩慢提升，因為是全新技術，與電動車截然不同。