鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-07 20:20

馬斯克 (Elon Musk) 旗下的太空探索技術公司 SpaceX(SPCX-US)，周二 (7 日) 正式被納入那斯達克 100 指數 (Nasdaq 100)。距離這家公司於 6 月 12 日首次公開募股 (IPO) 僅過去 15 天，成為史上入選該指數最快的公司之一，主要得益於那斯達克對新上市大盤股入選規則的修訂。

SpaceX 的納入預計將引發數十億美元的被動買盤，因為追蹤那斯達克 100 指數的基金 (如 Invesco QQQ) 必須調整持倉以匹配新成分股。摩根大通估計，此舉將吸引約 43 億美元的被動資金流入。分析師 Rob Du Boff 指出，結合先前納入富時羅素 (FTSE Russell) 指數的影響，總被動買入需求可能超過 54 億美元。

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目前 SpaceX 市值達 2.1 兆美元，位居美國第六大公司，馬斯克也藉此成為全球首位上兆富翁 (Trillionaire)。

隨著承銷銀行分析師的禁言期結束，包括摩根士丹利、高盛及瑞銀 (UBS) 在內的多家機構紛紛啟動追蹤，並形成顯著的「買入」共識。

摩根士丹利：設定了全美最高目標價 300 美元，較 7 月 7 日收盤價 160.42 美元有約 87% 的上漲空間。分析師將 SpaceX 譽為「AI 的最終疆界」，認為其能將能源轉換為智能，並透過消費者與企業解決方案實現商業化。該行預測 SpaceX 營收在 2030 年將達 3190 億美元，2040 年更將噴發至 3.3 兆美元。

高盛與其他機構：高盛認為 SpaceX 在太空連接與 AI 領域擁有差異化優勢。Arete Research 甚至給出了更激進的 401 美元目標價。

SpaceX 轉型為超大規模 AI 基礎設施供應商，利用其現金流支持 AI 模型 (如 Grok) 的開發。此外，「星艦」(Starship) 被視為推動公司長期野心的「飛輪」，其全重複使用設計是成功的關鍵。