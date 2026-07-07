鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-08 01:00

美國紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周二 (7 日) 公布最新《消費者預期調查》(Survey of Consumer Expectations)顯示，受醫療與房租成本預期攀升影響，美國民眾 6 月短、中期通膨預期同步升溫。

其中，一年期通膨預期由 5 月的 3.5% 升至 3.7%，創 2023 年 9 月以來新高；三年期通膨預期由 3.1% 升至 3.3%，為 2022 年 6 月以來最高；聯準會 (Fed) 最關注的五年期通膨預期則持平於 3%。

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調查指出，近月中東衝突一度推升能源價格，帶動汽油、柴油等能源成本上揚，並加劇通膨壓力。美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率升至 4.1%，高於 4 月的 3.8%，持續高於 Fed 2% 的通膨目標。不過，隨著美伊簽署初步和平協議、能源價格近期回落，市場預期未來物價壓力將逐步降溫。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日表示，雖然「通膨仍然過高」，但能源價格下滑讓他對近期通膨前景「感到稍微樂觀」。調查也顯示，民眾對汽油價格上漲的預期已降至 2022 年中以來低點，食品價格預期亦略有改善，但醫療支出與房租預估仍持續走高。

Fed 官員高度關注通膨預期變化，因為市場普遍認為，民眾對未來物價的看法將影響當前通膨走勢。Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 上月在就任後首次記者會也重申，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 一致承諾將恢復物價穩定。

在貨幣政策方面，Fed 於 6 月會議維持基準利率在 3.50% 至 3.75% 區間不變，但最新經濟預測顯示，多位官員認為，今年底前仍有升息必要，以抑制持續偏高的通膨。

除了物價預期外，調查也反映美國家庭對財務與就業前景更加樂觀。受訪者認為失業後三個月內找到新工作的機率提高，預期遭裁員的可能性則下降；不過，自願離職意願降至 2023 年 7 月以來最低，顯示勞動市場信心仍不完全穩固。