鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-29 14:20

市場對人工智慧 (AI) 估值過高的擔憂情緒周三 (29 日) 全面爆發，投資人進一步質疑 AI 資本支出的潛在回報，加上中東局勢再度緊張引發油價飆升，以及美國聯準會 (Fed) 政策會議前的焦慮感，共同促成了這場席捲亞太地區的市場風暴。

AI擔憂籠罩市場 亞股暴跌加劇 南韓市場出現「非理性拋售」(圖:shutterstock)

曾作為今年 AI 浪潮核心推動力的晶片製造商，如今成為這波拋售潮的震央。南韓晶片巨頭 SK 海力士 (SKHY-US) 雖然最新財報顯示季度營業利潤飆升六倍，但仍未達到市場預期，股價一度暴跌 20%，兩日累計跌幅達 30%。投資者對其缺乏股東回報計畫及長期合約細節感到失望。

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分析師指出，在當前的 AI 市場中，僅僅表現「強勁」已不足以滿足投資者，市場迫切需要看到龐大的研發支出轉化為實際營收的證明。

此外，市場對「循環融資」現象表現出戒心，即少數公司在封閉循環中互相投資，導致市場難以判斷真實的有機需求。隨著 Alphabet (GOOGL-US) 和 Tesla (TSLA-US) 此前發布的現金流報告令投資者不安，即將公布的微軟 (MSFT-US) 和 Meta(META-US) 財報將被視為驗證 AI 交易續航力的關鍵測試。

在這次區域性潰敗中，南韓股市表現最為慘重。南韓 KOSPI 指數 一度暴跌 13%，兩日累計跌幅約 20%，且連續第二個交易日觸發熔斷機制。指數預計本月將錄得約 35% 的歷史性損失。

特別是，南韓市場出現了所謂的「非理性拋售」。此前習慣於在回調時逢低買入的散戶投資者，如今卻出現恐慌性撤資，單日午盤淨賣出額達 1.9 兆韓元。基金經理人形容這種規模的拋售「難以理解」，反映出市場情緒已從樂觀迅速轉為全面投降與恐慌。