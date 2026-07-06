鉅亨網編譯段智恆 2026-07-06 20:50

《彭博》報導，新加坡持續擴大調查涉及輝達 (NVDA-US)AI 晶片流向的詐欺案，檢方周一 (6 日) 對中國籍商人魏兆倫 (Alan Wei Zhaolun) 追加洗錢等罪名，指控他涉嫌欺騙全球伺服器大廠取得受美國出口管制的 AI 硬體，再透過東南亞流向其他地區，可能包括中國。

新加坡擴大調查輝達AI晶片流向案 中國商人遭追加洗錢與詐欺罪名(圖：REUTERS/TPG)

魏兆倫當庭否認所有指控，強調相關罪名「毫無根據」，並在保釋金提高 45 萬新加坡幣後，以逾 120 萬新加坡幣獲准交保。

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檢方指出，魏兆倫及其任職的 Aperia 集團涉嫌向戴爾 (DELL-US)、美超微 (SMCI-US) 及華碩 (2357-TW) 等伺服器供應商謊報設備最終使用者，藉此取得可能搭載輝達 AI 晶片、受美國出口管制的伺服器設備。檢方目前以詐欺及洗錢等罪名起訴魏兆倫，並未指控輝達、戴爾、美超微或華碩涉及任何不法行為。

根據新加坡警方 7 月 1 日公布的資料，2023 年 11 月至 2025 年 2 月期間，魏兆倫與 Aperia 高層 Aaron Woon Guo Jie 及 Jenny Lim 涉嫌向供應商聲稱，Aperia 旗下公司將是伺服器最終使用者，但相關陳述不實。Woon 與 Lim 同樣遭控詐欺，目前尚未提出答辯。

Aperia 發表聲明表示，公司及魏兆倫正全力配合當局調查，並否認所有不法指控，對遭到起訴感到遺憾。

檢方另指控，魏兆倫涉嫌利用犯罪所得購買一棟價值 5,500 萬新加坡幣的豪宅，其中逾半數資金疑似來自犯罪收益，目前該房產已遭新加坡當局凍結，不得出售或轉讓。

此外，中國籍人士李明也因涉及晶片交易相關案件遭起訴。檢方指控，李明 2023 年底兩度向美超微作出不實陳述，包括自稱為該公司員工，以及宣稱旗下新加坡公司 Luxuriate Your Life 購買伺服器後將保留所有權並出租給其他企業。李明目前尚未就是否認罪表態，其律師則表示，李明案件與魏兆倫及 Aperia 集團無關。