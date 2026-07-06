鉅亨網編譯段智恆
《彭博》報導，新加坡持續擴大調查涉及輝達 (NVDA-US)AI 晶片流向的詐欺案，檢方周一 (6 日) 對中國籍商人魏兆倫 (Alan Wei Zhaolun) 追加洗錢等罪名，指控他涉嫌欺騙全球伺服器大廠取得受美國出口管制的 AI 硬體，再透過東南亞流向其他地區，可能包括中國。
魏兆倫當庭否認所有指控，強調相關罪名「毫無根據」，並在保釋金提高 45 萬新加坡幣後，以逾 120 萬新加坡幣獲准交保。
檢方指出，魏兆倫及其任職的 Aperia 集團涉嫌向戴爾 (DELL-US)、美超微 (SMCI-US) 及華碩 (2357-TW) 等伺服器供應商謊報設備最終使用者，藉此取得可能搭載輝達 AI 晶片、受美國出口管制的伺服器設備。檢方目前以詐欺及洗錢等罪名起訴魏兆倫，並未指控輝達、戴爾、美超微或華碩涉及任何不法行為。
根據新加坡警方 7 月 1 日公布的資料，2023 年 11 月至 2025 年 2 月期間，魏兆倫與 Aperia 高層 Aaron Woon Guo Jie 及 Jenny Lim 涉嫌向供應商聲稱，Aperia 旗下公司將是伺服器最終使用者，但相關陳述不實。Woon 與 Lim 同樣遭控詐欺，目前尚未提出答辯。
Aperia 發表聲明表示，公司及魏兆倫正全力配合當局調查，並否認所有不法指控，對遭到起訴感到遺憾。
檢方另指控，魏兆倫涉嫌利用犯罪所得購買一棟價值 5,500 萬新加坡幣的豪宅，其中逾半數資金疑似來自犯罪收益，目前該房產已遭新加坡當局凍結，不得出售或轉讓。
此外，中國籍人士李明也因涉及晶片交易相關案件遭起訴。檢方指控，李明 2023 年底兩度向美超微作出不實陳述，包括自稱為該公司員工，以及宣稱旗下新加坡公司 Luxuriate Your Life 購買伺服器後將保留所有權並出租給其他企業。李明目前尚未就是否認罪表態，其律師則表示，李明案件與魏兆倫及 Aperia 集團無關。
近年來，隨著美國持續收緊先進 AI 晶片出口管制，東南亞逐漸成為高階 AI 晶片及伺服器轉運樞紐。除新加坡調查外，美國執法單位也懷疑，一家參與泰國國家 AI 計畫的企業涉嫌協助將搭載先進輝達晶片的美超微伺服器轉運至中國多家客戶，包括阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK)。新加坡政府則多次重申，將嚴厲打擊利用當地企業規避各國貿易限制的行為。
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