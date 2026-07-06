威騰獲華爾街密集唱多 HDD超級週期迎財報大考

鉅亨網新聞中心 2026-07-07 04:30

自 6 月以來，威騰電子 (WDC-US) 成為華爾街最受關注的 AI 儲存概念股之一。短短兩週內，多家國際投行密集調高目標價，評等普遍維持「買入」或「增持」。市場普遍認為，在 AI 資料中心持續擴建帶動下，HDD 產業正步入新一輪「超級週期」，而即將公布的財報將成為驗證市場樂觀預期的關鍵。

威騰電子獲華爾街密集唱多 HDD超級週期迎財報大考。(圖:shutterstock)

近期包括 Cantor Fitzgerald、美國銀行證券、Melius Research、摩根士丹利、摩根大通及瑞穗證券等機構，相繼上調威騰電子目標價，最高目標價達 1,050 美元。

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分析師普遍認為，AI 基礎建設持續推升企業級儲存需求，而 HDD 供給增速仍低於需求，使產業維持有利的定價環境，並有望推動公司獲利持續成長。

摩根士丹利指出，目前超大規模雲端服務商約八成資料仍儲存在 HDD，AI 工作負載帶動需求年增 40% 至 50%，但供給年增僅約 30% 至 35%，預估 2026 年市場仍將維持供需缺口，成為本輪 HDD 超級週期的核心驅動力。

高容量產品成關鍵 毛利率受市場關注

威騰電子管理層日前表示，未來 3 至 5 年 AI 資料量仍將維持 25% 以上成長，公司將透過 32TB 至 44TB 高容量硬碟持續提升出貨，而無須大幅擴充產能。

該公司並指出，資本支出可維持在營收 4% 至 6%，自由現金流利潤率已接近 30%，增量毛利率更可達 70% 至 75%，主要受惠於每 TB 售價提升、成本持續下降。

財報成多空分水嶺

根據市場共識，目前多數分析師仍維持偏多看法，24 位分析師中有 20 位給予「買入」或「強力買入」評等，整體共識為「溫和買入」。

威騰電子預計於 7 月 29 日公布 2026 財年第四季財報，市場將聚焦 40TB 高容量產品出貨進度、毛利率表現及後續展望。