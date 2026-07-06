〈美股早盤〉晶片股反彈帶動科技股走強 主要指數開高迎財報周
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周一 (6 日) 開高，延續上周漲勢，晶片股反彈帶動科技股走強，市場押注 AI 投資熱潮仍具續航力，吸引逢低買盤回流。投資人本周聚焦聯準會 (Fed) 會議紀錄及第二季財報季揭幕，以尋找利率政策與企業獲利前景的最新線索。其中，那斯達克指數漲勢領先，道瓊指數盤中一度首度站上 53,000 點整數關卡。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 180 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 3.7%。台積電 ADR 漲逾 4.6%。
美股在國慶假期休市後恢復交易，科技股盤前領漲，美股期貨走高，市場焦點轉向本周即將登場的南韓晶片大廠財報與上市案，投資人將藉此檢視人工智慧 (AI) 投資熱潮是否仍具續航力。
周一盤前，那斯達克 100 指數期貨上漲 1.1%，標普 500 指數期貨漲 0.4%。歐洲 Stoxx 600 指數自歷史高點回落 0.4%，亞洲股市則漲跌互見。本周市場將聚焦三星電子周二公布財報，以及 SK 海力士啟動 280 億美元赴美上市案，兩大事件被視為 AI 記憶體產業景氣的重要風向球。
由於本周美國經濟數據發布有限，企業財報季也尚未全面展開，市場焦點轉向 AI 相關個股表現。近期全球股市走勢震盪，部分投資人開始質疑 AI 帶動的科技股漲勢是否過熱，以及企業大規模資本支出是否足以帶來相對應的獲利回報。
另一方面，SpaceX 預計周二納入那斯達克 100 指數，也可能引發指數基金調整持股，進一步影響市場資金流向。
Singular Bank 策略主管 Roberto Scholtes 表示，市場可能持續調節半導體等熱門科技股部位，接下來觀察重點將是資金是否輪動至落後族群，或演變為更全面的市場修正。
大宗商品方面，隨著荷姆茲海峽原油運輸維持順暢，加上 OPEC + 釋出增產訊號，國際油價回落，布蘭特原油跌約 0.6% 至每桶 71.67 美元。沙烏地阿拉伯更將 8 月銷往亞洲的旗艦原油官方售價調降至至少 26 年來最大降幅，反映全球原油供應增加。
美債價格同步走揚，10 年期公債殖利率下滑 2 個基點至 4.46%。Santander Asset Management 認為，本周缺乏重大經濟數據，油價走勢將成為影響美債表現的重要因素，若能源市場持續穩定，加上聯準會官員未釋出新的政策訊號，市場預料貨幣政策立場不致出現明顯變化。
匯市方面，日元兌主要貨幣全面走弱，高盛將未來 12 個月美元兌日元預測由 155 上調至 165，理由包括日本財政壓力升高、美國公債殖利率維持高檔，以及日本銀行升息步調仍將相對緩慢。
此外，摩根士丹利指出，隨著投資人逐步獲利了結，今年以來領漲的半導體股動能開始減弱，美股短期內恐難再創新高，市場資金正逐步轉向先前表現落後的族群，包括 AI 超大規模雲端服務業者。
截至台北時間周一（6 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 55.89 點或 0.11%，暫報 52,955.96 點
- 那斯達克綜合指數上漲 164.24 點或 0.64%，暫報 25,996.91 點
- 標普 500 指數上漲 25.18 點或 0.34%，暫報 7,508.42 點
- 費半上漲 365.93 點或 2.90%，暫報 12,992.16 點
- 台積電 ADR 上漲 4.45% 至每股 453.80 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.46%
- 紐約輕原油下跌 0.04% 至每桶 68.66 美元
- 布蘭特原油上漲 0.42% 至每桶 72.10 美元
- 黃金上漲 0.79% 至每盎司 4,158.10 美元
- 美元指升至 101.066
焦點個股：
艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 2.68%，至每股 1,816.82 美元
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 盤前上漲 4%，主因 Bernstein 將目標價大幅調升逾 30% 至 2300 美元。該券商指出，受惠 AI 帶動邏輯晶片與 DRAM 產能以前所未有的速度擴張，因此同步上調艾司摩爾的獲利預估。
科林研發 (LRCX-US) 早盤股價上漲 1.43%，至每股 356.44 美元
摩根士丹利調高科林研發 (Lam Research)、應用材料(AMAT-US)、科磊(KLAC-US) 三家半導體設備商目標價，激勵股價盤前同步走高。其中，科林研發勁揚逾 4%，暫居標普 500 盤前漲幅前段班；應用材料與科磊也雙雙上漲近 4%。
康卡斯特 (CMCSA-US) 早盤股價下跌 0.61%，至每股 23.65 美元
康卡斯特 (Comcast) 盤前上漲 0.5%，旗下英國付費電視業者 Sky 宣布將收購競爭對手 ITV 的電視業務。儘管康卡斯特日前已宣布將分拆媒體資產，Sky 目前仍為旗下子公司。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
摩根大通表示，短期內黃金價格可能因需求走弱而受限，整體仍將維持區間震盪。主要原因是關鍵需求領域購買力減弱，以及黃金對實際利率變化重新變得敏感，這些因素可能抑制金價進一步上漲。不過，該行對中長期仍保持看漲觀點。預計 2026 年下半年黃金將逐步回升，第三季均價約每盎司 4,300 美元，第四季升至約 4,500 美元。
展望 2027 年，摩根大通認為金價可望延續漲勢，主要驅動因素包括各國央行持續購金、實物需求增強，以及長期結構性配置需求仍存在。這些因素將支撐黃金作為避險和儲備資產的長期吸引力。
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