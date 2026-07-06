鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-06 21:44

美股主要指數周一 (6 日) 開高，延續上周漲勢，晶片股反彈帶動科技股走強，市場押注 AI 投資熱潮仍具續航力，吸引逢低買盤回流。投資人本周聚焦聯準會 (Fed) 會議紀錄及第二季財報季揭幕，以尋找利率政策與企業獲利前景的最新線索。其中，那斯達克指數漲勢領先，道瓊指數盤中一度首度站上 53,000 點整數關卡。

〈美股早盤〉晶片股反彈帶動科技股走強 主要指數開高迎財報周(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 180 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 3.7%。台積電 ADR 漲逾 4.6%。

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美股在國慶假期休市後恢復交易，科技股盤前領漲，美股期貨走高，市場焦點轉向本周即將登場的南韓晶片大廠財報與上市案，投資人將藉此檢視人工智慧 (AI) 投資熱潮是否仍具續航力。

周一盤前，那斯達克 100 指數期貨上漲 1.1%，標普 500 指數期貨漲 0.4%。歐洲 Stoxx 600 指數自歷史高點回落 0.4%，亞洲股市則漲跌互見。本周市場將聚焦三星電子周二公布財報，以及 SK 海力士啟動 280 億美元赴美上市案，兩大事件被視為 AI 記憶體產業景氣的重要風向球。

由於本周美國經濟數據發布有限，企業財報季也尚未全面展開，市場焦點轉向 AI 相關個股表現。近期全球股市走勢震盪，部分投資人開始質疑 AI 帶動的科技股漲勢是否過熱，以及企業大規模資本支出是否足以帶來相對應的獲利回報。

另一方面，SpaceX 預計周二納入那斯達克 100 指數，也可能引發指數基金調整持股，進一步影響市場資金流向。

Singular Bank 策略主管 Roberto Scholtes 表示，市場可能持續調節半導體等熱門科技股部位，接下來觀察重點將是資金是否輪動至落後族群，或演變為更全面的市場修正。

大宗商品方面，隨著荷姆茲海峽原油運輸維持順暢，加上 OPEC + 釋出增產訊號，國際油價回落，布蘭特原油跌約 0.6% 至每桶 71.67 美元。沙烏地阿拉伯更將 8 月銷往亞洲的旗艦原油官方售價調降至至少 26 年來最大降幅，反映全球原油供應增加。

美債價格同步走揚，10 年期公債殖利率下滑 2 個基點至 4.46%。Santander Asset Management 認為，本周缺乏重大經濟數據，油價走勢將成為影響美債表現的重要因素，若能源市場持續穩定，加上聯準會官員未釋出新的政策訊號，市場預料貨幣政策立場不致出現明顯變化。

匯市方面，日元兌主要貨幣全面走弱，高盛將未來 12 個月美元兌日元預測由 155 上調至 165，理由包括日本財政壓力升高、美國公債殖利率維持高檔，以及日本銀行升息步調仍將相對緩慢。

此外，摩根士丹利指出，隨著投資人逐步獲利了結，今年以來領漲的半導體股動能開始減弱，美股短期內恐難再創新高，市場資金正逐步轉向先前表現落後的族群，包括 AI 超大規模雲端服務業者。

截至台北時間周一（6 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 2.68%，至每股 1,816.82 美元

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 盤前上漲 4%，主因 Bernstein 將目標價大幅調升逾 30% 至 2300 美元。該券商指出，受惠 AI 帶動邏輯晶片與 DRAM 產能以前所未有的速度擴張，因此同步上調艾司摩爾的獲利預估。

科林研發 (LRCX-US) 早盤股價上漲 1.43%，至每股 356.44 美元

康卡斯特 (CMCSA-US) 早盤股價下跌 0.61%，至每股 23.65 美元

康卡斯特 (Comcast) 盤前上漲 0.5%，旗下英國付費電視業者 Sky 宣布將收購競爭對手 ITV 的電視業務。儘管康卡斯特日前已宣布將分拆媒體資產，Sky 目前仍為旗下子公司。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通表示，短期內黃金價格可能因需求走弱而受限，整體仍將維持區間震盪。主要原因是關鍵需求領域購買力減弱，以及黃金對實際利率變化重新變得敏感，這些因素可能抑制金價進一步上漲。不過，該行對中長期仍保持看漲觀點。預計 2026 年下半年黃金將逐步回升，第三季均價約每盎司 4,300 美元，第四季升至約 4,500 美元。