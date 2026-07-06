鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國服務業 6 月持續擴張，但成長動能較前月略為放緩，企業在中東戰事降溫、能源價格回落帶動成本壓力緩解下，恢復招聘人力，顯示服務業與就業市場仍具韌性。不過，企業也警告，關稅、AI 基礎建設帶動的半導體及記憶體供應吃緊，以及供應鏈瓶頸等問題仍持續推升成本，未來通膨壓力恐難完全消退。
美國供應管理協會 (ISM) 周一 (6 日) 公布，6 月非製造業指數由 5 月的 54.5 降至 54.0，符合市場預期，但仍連續第六個月高於 50 榮枯線，代表占美國經濟逾三分之二的服務業持續擴張。另一項標普全球 (S&P Global) 服務業採購經理人指數 (PMI) 則由 50.7 升至 51.2，同樣維持擴張。
其中，ISM 新訂單指數由 57.3 降至 55.1，商業活動指數同步放緩，反映先前因中東衝突提前下單的效應逐漸消退。不過，積壓訂單增加，顯示整體需求依然穩健。
就業重返擴張 通膨降溫但成本壓力未解
值得注意的是，ISM 服務業就業指數由 47.9 大幅升至 51.2，不僅終止連續三個月萎縮，也是今年 2 月以來首度重返擴張，創 2024 年以來最大升幅。ISM 表示，美國世界盃相關招募需求可能帶動部分就業增加，也顯示企業在人力市場仍維持「低招聘、低裁員」的穩定狀態。
另一方面，服務業支付價格指數由 71.3 降至 67.7，創四個月新低，反映伊朗與美國達成停火安排後，油價及汽油價格回落，有助減輕企業成本壓力。不過，價格水準仍處於高檔，顯示通膨尚未完全消退。
標普全球 (S&P Global) 首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，6 月服務業景氣雖較前月改善，但整體成長仍低於年初水準，企業對經濟及地緣政治前景依舊缺乏明確信心，預估第二季美國經濟折合年率成長約 1.2%。
多數受訪企業表示，AI 投資熱潮正推升半導體、電子零組件及記憶體需求，加劇資料中心建設相關物料短缺。ISM 指出，6 月所有列入供應不足的商品，幾乎都與資料中心建設有關，包括半導體、記憶體等關鍵零組件。
金融業受訪企業表示，除半導體供應問題外，近期記憶體供應也開始吃緊，迫使企業重新調整設備採購、更新周期及維護策略。建築、公用事業及專業服務業則普遍反映，資料中心相關材料交期持續拉長，供應商產能受限，成本仍居高不下。
此外，不少企業仍提到關稅對採購與物流成本帶來壓力，需重新評估進出口及供應鏈策略。儘管近期油價回落有助舒緩部分通膨壓力，但市場普遍預期，在 AI 投資、供應鏈瓶頸及關稅等因素影響下，美國核心通膨仍可能維持高檔，也使市場持續預期聯準會 (Fed) 今年仍有升息空間。
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