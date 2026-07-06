鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-06 23:20

美國服務業 6 月持續擴張，但成長動能較前月略為放緩，企業在中東戰事降溫、能源價格回落帶動成本壓力緩解下，恢復招聘人力，顯示服務業與就業市場仍具韌性。不過，企業也警告，關稅、AI 基礎建設帶動的半導體及記憶體供應吃緊，以及供應鏈瓶頸等問題仍持續推升成本，未來通膨壓力恐難完全消退。

美國服務業 6 月持續擴張，但成長動能較前月略為放緩。(圖：ZeroHedge)

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美國供應管理協會 (ISM) 周一 (6 日) 公布，6 月非製造業指數由 5 月的 54.5 降至 54.0，符合市場預期，但仍連續第六個月高於 50 榮枯線，代表占美國經濟逾三分之二的服務業持續擴張。另一項標普全球 (S&P Global) 服務業採購經理人指數 (PMI) 則由 50.7 升至 51.2，同樣維持擴張。

其中，ISM 新訂單指數由 57.3 降至 55.1，商業活動指數同步放緩，反映先前因中東衝突提前下單的效應逐漸消退。不過，積壓訂單增加，顯示整體需求依然穩健。

美國 6 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 55.4，前值 57.7

新訂單指數報 55.1，前值 57.3

僱傭指數報 51.2，前值 47.9

供應商交貨指數報 54.4，前值 55.2

存貨指數報 51.2，前值 62.5

價格指數報 67.7，前值 71.3

未完成訂單指數報 54.9，前值 51.3

新出口訂單指數報 50.4，前值 50.0

進口指數報 49.4，前值 51.1

庫存景氣指數報 52.6，前值 55.2

圖：ISM

就業重返擴張 通膨降溫但成本壓力未解

值得注意的是，ISM 服務業就業指數由 47.9 大幅升至 51.2，不僅終止連續三個月萎縮，也是今年 2 月以來首度重返擴張，創 2024 年以來最大升幅。ISM 表示，美國世界盃相關招募需求可能帶動部分就業增加，也顯示企業在人力市場仍維持「低招聘、低裁員」的穩定狀態。

另一方面，服務業支付價格指數由 71.3 降至 67.7，創四個月新低，反映伊朗與美國達成停火安排後，油價及汽油價格回落，有助減輕企業成本壓力。不過，價格水準仍處於高檔，顯示通膨尚未完全消退。

服務業支付價格指數由 71.3 降至 67.7，創四個月新低。(圖：ZeroHedge)

標普全球 (S&P Global) 首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，6 月服務業景氣雖較前月改善，但整體成長仍低於年初水準，企業對經濟及地緣政治前景依舊缺乏明確信心，預估第二季美國經濟折合年率成長約 1.2%。

AI 需求推升晶片短缺 關稅與供應鏈仍是隱憂

多數受訪企業表示，AI 投資熱潮正推升半導體、電子零組件及記憶體需求，加劇資料中心建設相關物料短缺。ISM 指出，6 月所有列入供應不足的商品，幾乎都與資料中心建設有關，包括半導體、記憶體等關鍵零組件。

金融業受訪企業表示，除半導體供應問題外，近期記憶體供應也開始吃緊，迫使企業重新調整設備採購、更新周期及維護策略。建築、公用事業及專業服務業則普遍反映，資料中心相關材料交期持續拉長，供應商產能受限，成本仍居高不下。