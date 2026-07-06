AI熱潮燒不停！SK海力士啟動280億美元赴美上市 挑戰史上最大外企募資

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-06 19:40

綜合外媒周一 (6 日) 報導，南韓記憶體大廠 SK 海力士正式啟動美國上市計畫，擬透過發行美國存託憑證 (ADR) 募資約 430 億韓元，約合 280 億美元，可望成為史上規模最大的外國企業赴美上市案之一。此舉不僅反映全球 AI 熱潮持續推升市場對高頻寬記憶體 (HBM) 需求，也將為 SK 海力士開啟新的募資管道，以支應晶片廠擴建與先進製程設備投資。

AI熱潮燒不停！SK海力士280億美元赴美上市 挑戰史上最大外企募資(圖：REUTERS/TPG)

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，SK 海力士將發行代表 1,779 萬股普通股的 ADR，每 10 單位 ADR 代表 1 股普通股，預計周五 (10 日) 在那斯達克全球精選市場掛牌，股票代號為 SKHY。依 7 月 3 日首爾收盤價計算，本次募資規模約 280 億美元，但因公司股價周一下跌 3.4%，較 6 月底送件時估計的 290 億美元略為縮水。

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包括 Baillie Gifford Overseas、Coatue Management 及 Situational Awareness Partners 等機構，已表達合計最高 70 億美元的認購意向，顯示大型投資人對 AI 記憶體龍頭仍維持高度興趣。

AI 浪潮帶動募資 HBM 龍頭擴大全球布局

近年 AI 基礎建設投資快速升溫，SK 海力士憑藉提早布局 HBM，成功成為輝達 (NVDA-US) 等 AI 晶片客戶的重要供應商，也因此超越三星電子，成為全球 HBM 市場龍頭。Counterpoint Research 資料顯示，SK 海力士 2025 年第四季 HBM 營收市占率達 57%。

今年以來，公司股價已累計大漲約 260%，市值突破 1 兆美元。第一季營業利益衝上 37.61 兆韓元，優於市場預估的 35.7 兆韓元，並創歷史新高；營收則接近三倍成長至 52.58 兆韓元。

南韓政府上周也公布以半導體與 AI 為核心的新產業政策，規劃投入約 5,760 億美元推動西南部晶片聚落建設，由 SK 海力士與三星電子擔任核心企業。南韓總統李在明周一更要求各部會加速推動相關計畫，並警告若土地取得、許可程序及水電基礎設施延宕，恐削弱南韓在先進科技產業的全球競爭力。

擴大國際投資人基礎 市場關注記憶體景氣循環

Roundhill Investments 執行長 Dave Mazza 表示，SK 海力士長期以來是許多美國機構投資人不易直接持有的重要 AI 企業，此次上市消除了投資便利性的折價，而非企業本身價值的折價。