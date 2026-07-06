鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-06 11:02

隨著人工智慧（AI）熱潮持續延燒，科技股的領導地位正悄然易主。瑞士銀行（UBS）最新研究報告指出，科技產業正發生「非同尋常」的結構性轉變，以晶片與記憶體為核心的 AI 基礎設施股，表現已大幅超越昔日稱霸市場的「科技七巨頭」。

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全球首檔記憶體領域主動管理型 ETF Roundhill Memory ETF(DRAM-US) 自今年 4 月成立以來累計漲幅高達 141%；VanEck Vectors 半導體 ETF(SMH-US) 上漲 72%，安碩半導體 ETF(SOXX-US) 更大漲 99%。

瑞銀旗下專注價值驅動型投資研究的 HOLT 量化研究團隊，以現金流投資報酬率（CFROI）作為衡量指標，發現 AI 基礎設施族群的預測值正加速攀升，然而過去兩年間，隨著 Google(GOOGL-US) 、Meta(META-US) 、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 等超大規模資料中心業者的 AI 支出承諾急遽膨脹，大型科技公司的 CFROI 預測值反而下滑了 200 個基點。

HOLT 團隊分析師 John Talbott 指出，其所定義的 AI 基礎設施範疇，涵蓋除蘋果 (AAPL-US) 外的美國科技硬體、半導體及半導體設備，以及全球半導體企業，合計市值已突破 1 兆美元。

在更關鍵的「經濟利潤」指標上，瑞銀分析師的數據更令人矚目。根據 HOLT 框架估算，AI 基礎設施領域的經濟利潤預計將從 2023 年的約 2,000 億美元，大幅躍升至 2027 年的 1.4 兆美元，漲幅高達 600%。

相比之下，超大規模資料中心業者的同項指標僅從 2,000 億美元成長至預計明年的 4,000 億美元。值得注意的是，光是記憶體類股，便貢獻了基礎設施領域預期增長的一半。

此番輪動幅度之大，在科技產業史上實屬罕見。瑞銀分析師團隊在報告中直言：「這場轉變的規模，非同尋常。」

三年前，蘋果、微軟、Google、Meta 與亞馬遜穩居行業前五大經濟利潤創造者；但依據最新預測，2027 年的榜單將由輝達 (NVDA-US) 、三星、SK 海力士、美光科技 (MU-US) 與 Google 依序領銜。

尤為引人關注的是，記憶體晶片企業在 2023 年曾深陷虧損，如今卻有望在全球科技、媒體與電信（TMT）產業的價值創造者排行中躋身前五，僅次於輝達。

Talbott 對此表示：「這種情況的罕見程度難以過分強調。一個歷來高度週期性、商品化的產業，竟能在短短數年內從價值毀滅者躍居全球榜首。這同樣凸顯了 AI 週期發展之迅猛，在 TMT 領域，價值創造的領導者更替速度已比以往任何時代都快。」