鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 13:10

日本自駕技術開發商 Turing Inc. 近日宣布，超微旗下投資機構 AMD Ventures 已成為其投資者之一，並開始在系統中導入超微 AI 加速器，這家成立五年的日本新創公司正積極拓展技術能力，為即將到來的商業化落地做準備。

Turing 高管表示，該公司過去一直依賴輝達硬體進行 AI 訓練與推論，但目前已有約 10% 的 AI 訓練任務轉移至超微的圖形處理器 (GPU)。選擇超微晶片不僅有助於供應鏈多元化，也顯著降低成本，這對於資本密集的自駕領域至關重要。

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Turing 打算最快在 2028 年面向消費市場及 Robotaxi 領域推出軟體方案，但該公司在日本市場正面臨激烈競爭，日產、英國 AI 公司 Wayve Technologies 與優步已達成合作，預計今年底在東京啟動自駕出租車試點項目。

儘管入市時間較晚，Turing 財務長 Masato Morishima 認為，新車型通常有三至五年的開發週期，因此差距不會對競爭格局造成實質性影響。「技術普及很可能是極其漸進的。我們有信心以更具成本效益的方式實現目標。」

此外，Turing 已透過股權和債務結合的方式追加籌集 7900 萬美元資金，估值約 6 億美元。