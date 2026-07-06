鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-06 15:00

在 AI 浪潮推動下，蘋果 (AAPL-US) 正準備為 iPad Pro 帶來史上最大規模的內部升級。最新消息指出，2027 年春季推出的新一代 iPad Pro 將導入均熱板散熱、2 奈米 M7 晶片與更強大的 AI 運算能力，不僅改善長期存在的散熱瓶頸，也藉此強化高階平板的市場競爭力。

根據《彭博》知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）最新爆料，蘋果預計於 2027 年春季推出四款全新 iPad Pro，涵蓋 11 吋及 13 吋兩種尺寸。新款機型外觀設計變動有限，但內部硬體將迎來 iPad Pro 史上最大幅度的全面革新。

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此次升級最受矚目的突破，是全系列機型將首度標配均熱板散熱系統。過去歷代 iPad Pro 均依賴被動散熱設計，長時間進行影片剪輯或 3D 渲染時極易觸發高溫降頻，嚴重影響持續輸出效能。

均熱板採液冷循環原理，能有效維持峰值效能穩定釋放，直接解決專業創作者長期以來的核心痛點。值得一提的是，這套散熱方案已在 iPhone 17 Pro 上驗證成熟可靠。

古爾曼原文表示：「本次更新聚焦內部升級，引入更快的晶片。蘋果目前已測試平板專用均熱板，以減少過熱問題並提升持續性能。」

晶片路線方面，蘋果做出罕見的戰略調整。原定於 2026 年下半年發布的 M6 系列，其 Pro 與 Max 版本已遭砍除，研發資源全數轉投 M7，使 M7 得以提前約半年搭載於新款 iPad Pro 上市。

M7 晶片基於台積電 (2330-TW) 2 奈米製程打造，標準版記憶體頻寬達每秒 240GB，較 M5 提升逾五成，大幅強化本地端 AI 運算能力，可直接在裝置端運行 Apple Intelligence 大型語言模型。

相較之下，原先 M6 僅具備 200GB/s 頻寬與 12 核 GPU，算力上限明顯不及 M7。

新品發布的背景，是蘋果於 2026 年 6 月已對 iPad Pro 全線調漲售價。蘋果執行長庫克（Tim Cook）公開坦承，記憶體晶片成本飆升是漲價的核心原因。

受 AI 伺服器大量搶佔 DRAM 與 NAND 產能影響，美光等原廠報價持續走高，蘋果不得不透過終端調價分攤成本壓力。

在萬元價位區間，iPad Pro 不僅直面輕薄筆電的正面競爭，同時承受三星、華為等品牌生產力平板以低價策略發動的市場衝擊。

在此背景下，硬體規格的跨代躍升，成為蘋果捍衛高階溢價的核心籌碼。