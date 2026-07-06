鉅亨網編譯莊閔棻
在 AI 浪潮推動下，蘋果 (AAPL-US) 正準備為 iPad Pro 帶來史上最大規模的內部升級。最新消息指出，2027 年春季推出的新一代 iPad Pro 將導入均熱板散熱、2 奈米 M7 晶片與更強大的 AI 運算能力，不僅改善長期存在的散熱瓶頸，也藉此強化高階平板的市場競爭力。
根據《彭博》知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）最新爆料，蘋果預計於 2027 年春季推出四款全新 iPad Pro，涵蓋 11 吋及 13 吋兩種尺寸。新款機型外觀設計變動有限，但內部硬體將迎來 iPad Pro 史上最大幅度的全面革新。
此次升級最受矚目的突破，是全系列機型將首度標配均熱板散熱系統。過去歷代 iPad Pro 均依賴被動散熱設計，長時間進行影片剪輯或 3D 渲染時極易觸發高溫降頻，嚴重影響持續輸出效能。
均熱板採液冷循環原理，能有效維持峰值效能穩定釋放，直接解決專業創作者長期以來的核心痛點。值得一提的是，這套散熱方案已在 iPhone 17 Pro 上驗證成熟可靠。
古爾曼原文表示：「本次更新聚焦內部升級，引入更快的晶片。蘋果目前已測試平板專用均熱板，以減少過熱問題並提升持續性能。」
晶片路線方面，蘋果做出罕見的戰略調整。原定於 2026 年下半年發布的 M6 系列，其 Pro 與 Max 版本已遭砍除，研發資源全數轉投 M7，使 M7 得以提前約半年搭載於新款 iPad Pro 上市。
M7 晶片基於台積電 (2330-TW) 2 奈米製程打造，標準版記憶體頻寬達每秒 240GB，較 M5 提升逾五成，大幅強化本地端 AI 運算能力，可直接在裝置端運行 Apple Intelligence 大型語言模型。
相較之下，原先 M6 僅具備 200GB/s 頻寬與 12 核 GPU，算力上限明顯不及 M7。
新品發布的背景，是蘋果於 2026 年 6 月已對 iPad Pro 全線調漲售價。蘋果執行長庫克（Tim Cook）公開坦承，記憶體晶片成本飆升是漲價的核心原因。
受 AI 伺服器大量搶佔 DRAM 與 NAND 產能影響，美光等原廠報價持續走高，蘋果不得不透過終端調價分攤成本壓力。
在萬元價位區間，iPad Pro 不僅直面輕薄筆電的正面競爭，同時承受三星、華為等品牌生產力平板以低價策略發動的市場衝擊。
在此背景下，硬體規格的跨代躍升，成為蘋果捍衛高階溢價的核心籌碼。
業界分析人士指出，此次「M7 晶片＋均熱板」的雙核心升級，承載蘋果雙重戰略意圖：均熱板補齊前代機型的散熱短板，滿足專業生產力用戶需求；提前落地的 M7 晶片則搶佔端側 AI 賽道先機，大幅拉開與 Android 平板的算力差距，同時避免記憶體漲價帶來的市場質疑，以鞏固其在高階平板市場的龍頭地位。
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