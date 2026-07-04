鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-04 19:10

根據《巴隆周刊》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達自去年 6 月底從微軟 (MSFT-US) 手中奪回龍頭地位以來，已連續蟬聯全球市值第一長達 258 天。

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蘋果過去數十年間曾三度創下更長的領跑週期，其中 2013 年至 2018 年更寫下長達 1,344 天的超長紀錄。

截至本週四（2 日）收盤，蘋果今年以來股價累計上漲 14%，總市值達 4.51 兆美元，正快速追近輝達。反觀輝達，同期漲幅僅 4.5%，市值為 4.71 兆美元。

分析指出，蘋果之所以能長期稱霸，關鍵在於持續的技術創新、對供應鏈的強力掌控、大規模股票回購，以及透過軟硬體深度整合鎖定用戶生態。

輝達在前兩項上並不遜色。該公司已建立起 AI 處理器每年更新升級的節奏，最新的 Vera Rubin 硬體預計將於今年下半年大量出貨。

此外，輝達也積極開拓新市場，近期宣布將推出面向消費級個人電腦的晶片，並寄望機器人等新興領域能盡快成熟，以分散市場對 AI 熱潮退燒的疑慮。

在供應鏈管理上，輝達總體避免了重大生產事故，並透過投資關鍵供應商、針對記憶體簽訂長期零組件協議等方式穩固後勤。

在股東回饋方面，輝達亦正逐步效仿蘋果的路線。蘋果長期透過股票回購，將幾乎全部自由現金流返還給股東；輝達則今年計畫透過股利與回購，向股東返還 50% 的自由現金流，並表示未來將進一步提高這一比例。

在軟硬體整合、建構客戶忠誠度方面，輝達的 CUDA 軟體平台至今仍是強大的競爭護城河。然而，這道壁壘是否能在 AI「推論」環節（即實際運行 AI 模型的階段）發揮與「訓練」環節同等的防禦效果，仍有待驗證。

Cerebras (CBRS-US) 等競爭對手宣稱，其軟硬體整合方案在推理速度上可勝過輝達。與此同時，Alphabet(GOOGL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 一方面大量採購輝達晶片以支撐 AI 服務，另一方面也在積極向第三方提供自家研發的定製晶片，形成潛在競爭。

分析認為，這一切指向輝達所面臨的核心難題，即當最大客戶同時也是潛在競爭者時，公司究竟能否持續保持領先。