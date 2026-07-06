CXL互連與3奈米AI交換晶片打開百億美元增量市場！瑞銀大幅上修邁威爾目標價至340美元　

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 17:30

AI 晶片與資料中心互連方案大廠邁威爾近期獲華爾街多家主要投行密集上調股票目標價，其中瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 上月底出具最新研報將邁威爾目標價從 230 美元大幅升到 340 美元，並維持「買進」評等，美銀同一時間也給出 365 美元目標價，Stifel 上調至 350 美元，B.Riley 則給予 345 美元並強調邁威爾與輝達的合作價值。

(圖:shutterstock)

多家研究機構同步看多邁威爾，顯示市場對邁威爾 CXL(Compute Express Link) 戰略轉型，以及 AI 網路晶片的突破已形成高度共識。

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瑞銀指出，邁威爾上月初推出的 Teralynx T100 是驅動估值重塑的核心催化劑之一。這是全球首款專為 AI 時代從頭設計的單片式 102.4 Tbps 乙太網交換晶片，採用台積電 3 奈米製程，典型功耗低於 1000W，較同級競爭產品節能最高達 25%。

Teralynx T100 在 AI 資料中心機架功率逼近 120kW、網路零件占總功耗 15%–25% 的背景下，低功耗交換器已成戰略性需求。

Teralynx T100 針對大型 AI 集群提升成更扁平、高輻射狀的交換架構，可減少網絡層級與光鏈路數量，最高支持 512 端口基數 (Radix)，並提供 BGA、共封裝銅纜 (CPC) 及共封裝光學 (CPO) 等多種封裝選項，兼容新興 ESUN 協議與超以太網聯盟規範。

邁威爾已將 Teralynx T100 向客戶送樣，此舉被瑞銀視為邁威爾從傳統半導體供應商向 AI 基礎設施關鍵玩家轉型的標誌性產品。

瑞銀此次大幅上調目標價更深層的邏輯是，看好 CXL 高速互連技術即將迎來普及拐點。

CXL 是一種基於 PCIe 構建、具備緩存一致性與低延遲特性的高頻寬互連標準，可實現 CPU、GPU、AI 加速器與內存池之間的高效數據共享與資源調度，被視為下一代 AI 服務器架構的底層基礎技術。

瑞銀預測，全球 CXL 市場總潛在規模（TAM）將在 2027 年達約 45 億美元，2030 年擴張至 70 億–100 億美元。邁威爾目前在 CXL 產品領域占據領先份額，業務涵蓋傳統互連、XPU-attach（加速器附接）及 CXL 交換芯片三大板塊，其中 XPU-attach 將成為最主要收入來源。瑞銀預計邁威爾 CXL 相關收入將從 2027 年的約 10 億美元成長至 2028 年的約 20 億美元，公司已拿下兩家美國頭部超大規模雲服務商的五個 XPU-attach 項目，含谷歌（Google）TPU 相關定制芯片訂單。

受 CXL 業務驅動，瑞銀將邁威爾 2027 年營收預測從 165 億美元上調至 168 億美元，2028 年從 219 億美元大幅上調至 239 億美元；EPS 預測分別由 6.09 美元、8.60 美元上調至 6.23 美元與 9.62 美元。

基本面穩健 數據中心營收占比達 76%

邁威爾最新財報為上述樂觀預期提供了堅實支撐。截至 2026 年 5 月 3 日的 2027 財年首季，公司錄得創紀錄營收 24.18 億美元，其中數據中心業務營收達 18.33 億美元，同比增長 27%，占總收入比重高達 76%；非 GAAP 毛利率為 58.9%，過去十二個月營收增速達 34%。公司近期任命 Dan Durn 為新任 CFO（6 月 15 日生效），並宣布派發每股 0.06 美元季度股息，彰顯現金流信心。

風險提示與投資邏輯

分析人士提醒，邁威爾當前交易市盈率約 91 倍，過去一年累計漲幅逾 200%，高估值已計入相當程度樂觀預期，短期存在獲利回吐壓力。此外，CXL 標準普及速度、超大規模雲廠商資本開支節奏，以及博通（AVGO）、Astera Labs（ALAB，瑞銀同步將其目標價由 205 美元上調至 400 美元，維持中性）等競爭對手的跟進，均可能影響邁威爾份額兌現。