鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-04 20:10

推動股價上揚的利多消息接連傳出。根據《日經亞洲》報導，蘋果已要求供應商將今年首款摺疊 iPhone 的備貨目標大幅上調至 1,000 萬台，較此前預估的 700 萬至 800 萬台顯著提升。

‌



目前摺疊手機市場由三星電子與華為主導，蘋果挾其品牌影響力、生態系優勢及龐大供應鏈規模強勢入局，外界預期將對市場格局帶來深遠衝擊。

研調機構 Counterpoint Research 預測，蘋果加入後，2026 年全球摺疊面板出貨量將年增 24%，營收漲幅更可望達 48%；在面板採購占比方面，蘋果以 29% 位居第二，僅次於三星的 31%。

知情人士透露，蘋果已克服摺疊螢幕鉸鏈相關技術難題，預計秋季發表後即可啟動小量出貨，惟因採全新結構設計，大規模量產最快恐需等到年底。

蘋果同時調整未來產品發布節奏。消息指出，蘋果計畫在 2026 年下半年至 2027 年上半年間密集推出至少五款全新 iPhone 機型，積極搶攻市場。

今年下半年的發布重點將聚焦高階機型，涵蓋 iPhone Pro、iPhone Pro Max 及首款摺疊 iPhone；值得關注的是，標準版 iPhone 將首度延後至 2027 年上半年亮相，屆時同步推出的還有全新一代 iPhone Air。

此外，入門級 iPhone 產品線的更新也在規劃之中，惟具體時程尚未拍板。

若計畫順利推進，蘋果將在不到一年內連推至少五款新機，堪稱近年來最密集的一次產品攻勢。

分析人士認為，此舉旨在以多元價位帶全面布局，一方面鞏固高階市場優勢，另一方面進一步蠶食三星等競爭對手的市場版圖。

然而，蘋果也面臨一場棘手的資安危機。印度電子與資訊科技部秘書克里希南日前證實，政府正針對塔塔電子（Tata Electronics）大規模數據外洩事件展開調查，印度網路安全機構「電腦緊急應變小組」已介入處理，這也是印度政府首度就此事件公開表態。

塔塔電子不僅是蘋果的零組件供應商，更是蘋果手機在印度的主要代工廠之一。根據《路透》報導，一個駭客集團從塔塔電子竊取大量未公開的機密數據，並上傳至暗網，其中包含尚未發布的 iPhone 18 Pro 零組件供應鏈資訊及機型測試素材。

外洩文件顯示，至少六份文件詳細標注了 iPhone 18 Pro 各零組件的獨家供應商，涵蓋主機板晶片、電池模組、相機模組等核心配件；另有多張攝於 2026 年初的照片，記錄工廠對一款灰色手機進行跌落測試的過程，部分文件並附有「機密」浮水印及內部代號。

蘋果預計今年 9 月發表多款新機，此次外洩時機對蘋果而言格外敏感。知情人士指出，蘋果向來將供應鏈細節列為最高商業機密，從未在公開文件中揭露各零組件的對應供應商，而這批資訊卻這次遭到完整曝光。