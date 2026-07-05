iPhone 18 Pro Max傳配「史上最大」電池！最高5425mAh、大幅提升續航
鉅亨網編譯莊閔棻
根據本週社群媒體流出的最新爆料，蘋果 (AAPL-US) 即將推出的 iPhone 18 Pro Max 將搭載歷代 iPhone 中容量最大的電池之一，為今秋新機陣容增添一大亮點。
根據《MacWorld》報導，洩露資訊顯示，iPhone 18 Pro Max 的 Nano SIM 版本電池容量為 5,235mAh，eSIM 單卡版本更高達 5,425mAh，較 iPhone 17 Pro Max 的 4,823mAh 及 5,088mAh，分別提升約 8.5% 與 6.6%。
相較之下，同系列的 iPhone 18 Pro 升幅則相當有限。據悉，兩款 iPhone 18 Pro 版本僅分別成長約 1.5% 與 0.8%。
若將視野擴及整個智慧型手機市場，5,425mAh 的電池容量同樣具有相當競爭力。
過去，蘋果手機長期因電池容量偏小飽受批評，但此次傳聞規格已能與多數 Android 旗艦機型比肩，甚至超越三星 Galaxy S26 Ultra 的 5,000mAh 配置。
回顧歷代數據，iPhone Pro Max 系列電池容量整體呈穩定上升趨勢：
|機型
|電池容量
|iPhone 13 Pro Max
|4,352 mAh
|iPhone 14 Pro Max
|4,323 mAh
|iPhone 15 Pro Max
|4,441 mAh
|iPhone 16 Pro Max
|4,685 mAh
|iPhone 17 Pro Max
|4,823 mAh（Nano SIM）／5,088 mAh（eSIM）
|iPhone 18 Pro Max（傳聞）
|5,235 mAh（Nano SIM）／5,425 mAh（eSIM）
值得注意的是，iPhone 14 Pro Max 曾出現小幅退步，但自 iPhone 15 Pro Max 起便重拾升勢，歷代累積增幅相當顯著。
今秋蘋果新機陣容中，旗艦地位預計將由全新摺疊螢幕機型 iPhone Ultra 取代，iPhone 18 Pro Max 不再是最頂級的選擇。
不過，目前上述數據均來自非官方消息，蘋果尚未就相關規格作出任何回應，最終規格仍有待正式發表後確認。
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇