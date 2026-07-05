美股

iPhone 18 Pro Max傳配「史上最大」電池！最高5425mAh、大幅提升續航

鉅亨網編譯莊閔棻

根據本週社群媒體流出的最新爆料，蘋果 (AAPL-US) 即將推出的 iPhone 18 Pro Max 將搭載歷代 iPhone 中容量最大的電池之一，為今秋新機陣容增添一大亮點。

cover image of news article
iPhone 18 Pro Max傳配「史上最大」電池。(圖：Shutterstock)

根據《MacWorld》報導，洩露資訊顯示，iPhone 18 Pro Max 的 Nano SIM 版本電池容量為 5,235mAh，eSIM 單卡版本更高達 5,425mAh，較 iPhone 17 Pro Max 的 4,823mAh 及 5,088mAh，分別提升約 8.5% 與 6.6%。


相較之下，同系列的 iPhone 18 Pro 升幅則相當有限。據悉，兩款 iPhone 18 Pro 版本僅分別成長約 1.5% 與 0.8%。

若將視野擴及整個智慧型手機市場，5,425mAh 的電池容量同樣具有相當競爭力。

過去，蘋果手機長期因電池容量偏小飽受批評，但此次傳聞規格已能與多數 Android 旗艦機型比肩，甚至超越三星 Galaxy S26 Ultra 的 5,000mAh 配置。

回顧歷代數據，iPhone Pro Max 系列電池容量整體呈穩定上升趨勢：

機型 電池容量
iPhone 13 Pro Max 4,352 mAh
iPhone 14 Pro Max 4,323 mAh
iPhone 15 Pro Max 4,441 mAh
iPhone 16 Pro Max 4,685 mAh
iPhone 17 Pro Max 4,823 mAh（Nano SIM）／5,088 mAh（eSIM）
iPhone 18 Pro Max（傳聞） 5,235 mAh（Nano SIM）／5,425 mAh（eSIM）

值得注意的是，iPhone 14 Pro Max 曾出現小幅退步，但自 iPhone 15 Pro Max 起便重拾升勢，歷代累積增幅相當顯著。

今秋蘋果新機陣容中，旗艦地位預計將由全新摺疊螢幕機型 iPhone Ultra 取代，iPhone 18 Pro Max 不再是最頂級的選擇。

不過，目前上述數據均來自非官方消息，蘋果尚未就相關規格作出任何回應，最終規格仍有待正式發表後確認。


文章標籤

蘋果iPhone電池iPhone 18ProPro Max續航手機TOP

相關行情

台股首頁我要存股
蘋果308.63+4.84%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty