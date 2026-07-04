鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-04 22:10

蘋果 (AAPL-US) 人工智慧（AI）功能的「硬體分級」策略似乎正逐漸成形。根據知名分析師郭明錤最新調查，2027 年推出的 iPhone 18 標準版雖將隨機存取記憶體（RAM）升級至 9GB，但仍無法支援 iOS 27 部分旗艦級 AI 功能，代表未來 AI 體驗將成為區隔標準版與 Pro 版的新戰場。

iPhone 18將升級9GB RAM不夠？郭明錤：「無法使用」iOS 27兩大AI功能。(圖：Shutterstock)

郭明錤最新供應鏈調查報告顯示，蘋果預計於 2027 年上半年發布的 iPhone 18 與 iPhone 18e 將搭載 A20 晶片，運行記憶體從現行 iPhone 17 標準版的 8GB 小幅提升至 9GB。

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根據郭明錤的調查，2026 年下半年率先亮相的 iPhone 18 Pro 系列，以及蘋果首款摺疊螢幕手機（預計命名為 iPhone Ultra），記憶體則將維持 12GB 不變，並搭載效能更強的 A20 Pro 晶片。

值得關注的是，蘋果在 WWDC26 上發布的 iOS 27 中，有兩項系統級 AI 功能明確要求 12GB 記憶體才能運行，包括

高度客製化 Siri 語音：允許使用者透過滑桿調整語音的情緒、語速與音色質感，實現個人化語音表現。

精度大幅升級的離線系統聽寫：依託本地大型語言模型優化斷句、多音字辨識，並支援口語語氣自動標注標點符號。

這代表搭載 9GB 記憶體的 iPhone 18 與 iPhone 18e，在硬體層面上就無法使用這兩項功能。

再加上 A20 晶片的神經引擎運算能力本身即低於 Pro 系列，雙重限制之下，基礎款與旗艦款之間的 AI 體驗落差將進一步擴大。

儘管如此，從 8GB 升至 9GB 並非毫無意義。新增的 1GB 容量足以支撐 iOS 27 的常規 AI 功能，包括圖文摘要、相簿智慧搜尋、郵件智慧整理，以及基礎 Siri 對話等功能，均可流暢運行。