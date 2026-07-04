iPhone 18將升級9GB RAM不夠？郭明錤：「無法使用」iOS 27兩大AI功能
鉅亨網編譯莊閔棻
蘋果 (AAPL-US) 人工智慧（AI）功能的「硬體分級」策略似乎正逐漸成形。根據知名分析師郭明錤最新調查，2027 年推出的 iPhone 18 標準版雖將隨機存取記憶體（RAM）升級至 9GB，但仍無法支援 iOS 27 部分旗艦級 AI 功能，代表未來 AI 體驗將成為區隔標準版與 Pro 版的新戰場。
郭明錤最新供應鏈調查報告顯示，蘋果預計於 2027 年上半年發布的 iPhone 18 與 iPhone 18e 將搭載 A20 晶片，運行記憶體從現行 iPhone 17 標準版的 8GB 小幅提升至 9GB。
根據郭明錤的調查，2026 年下半年率先亮相的 iPhone 18 Pro 系列，以及蘋果首款摺疊螢幕手機（預計命名為 iPhone Ultra），記憶體則將維持 12GB 不變，並搭載效能更強的 A20 Pro 晶片。
值得關注的是，蘋果在 WWDC26 上發布的 iOS 27 中，有兩項系統級 AI 功能明確要求 12GB 記憶體才能運行，包括
- 高度客製化 Siri 語音：允許使用者透過滑桿調整語音的情緒、語速與音色質感，實現個人化語音表現。
- 精度大幅升級的離線系統聽寫：依託本地大型語言模型優化斷句、多音字辨識，並支援口語語氣自動標注標點符號。
這代表搭載 9GB 記憶體的 iPhone 18 與 iPhone 18e，在硬體層面上就無法使用這兩項功能。
再加上 A20 晶片的神經引擎運算能力本身即低於 Pro 系列，雙重限制之下，基礎款與旗艦款之間的 AI 體驗落差將進一步擴大。
儘管如此，從 8GB 升至 9GB 並非毫無意義。新增的 1GB 容量足以支撐 iOS 27 的常規 AI 功能，包括圖文摘要、相簿智慧搜尋、郵件智慧整理，以及基礎 Siri 對話等功能，均可流暢運行。
在上市時程方面，iPhone 18 Pro 系列與摺疊螢幕 iPhone 預計於 2026 年秋季率先發布，而標準版 iPhone 18 與 iPhone 18e 則延至 2027 年春季才會登場，打破了蘋果多年來秋季全系列同步發布的慣例。
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