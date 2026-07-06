鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-06 12:52

SemiAnalysis 今 (6) 日指出，輝達 (NVDA-US) 新一代 Kyber NVL144 機櫃架構因 PCB 中介板 (Midplane) 製造面臨重大挑戰，導致其量產時程遞延，消息一出影響載板與 PCB 族群全面重挫，南電 (8046-TW) 一度亮燈跌停，景碩 (3189-TW) 與欣興 (3037-TW) 也有半根以上的跌幅，台光電 (2383-TW) 更深鎖跌停板。

伺服器示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

SemiAnalysis 表示，PCB 中介板可以取代大量銅纜，主要負責連接運算模組與交換模組，透過 90 度垂直連接設計，讓機櫃內的運算 (Compute Tray) 與交換器 (Switch Tray) 直接互連，不僅可提升訊號品質，也能大幅提高單一機櫃的 GPU 整合密度與運算規模。

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