鉅亨網記者魏志豪 台北
SemiAnalysis 今 (6) 日指出，輝達 (NVDA-US) 新一代 Kyber NVL144 機櫃架構因 PCB 中介板 (Midplane) 製造面臨重大挑戰，導致其量產時程遞延，消息一出影響載板與 PCB 族群全面重挫，南電 (8046-TW) 一度亮燈跌停，景碩 (3189-TW) 與欣興 (3037-TW) 也有半根以上的跌幅，台光電 (2383-TW) 更深鎖跌停板。
SemiAnalysis 表示，PCB 中介板可以取代大量銅纜，主要負責連接運算模組與交換模組，透過 90 度垂直連接設計，讓機櫃內的運算 (Compute Tray) 與交換器 (Switch Tray) 直接互連，不僅可提升訊號品質，也能大幅提高單一機櫃的 GPU 整合密度與運算規模。
不過，由於 Kyber 採用的 PCB 中介板傳出高達 78 層設計，並導入 M9 等級銅箔基板 (CCL) 與石英玻纖布等高階材料，使 PCB 加工精度、材料成本及良率控制挑戰均遠高於現有 AI 伺服器產品，成為量產進度最大的障礙，導致 Kyber 上市時程恐延後超過一年至 2028 年。
PCB 與載板概念股今日全面下挫，載板三雄由南電領跌，盤中一度亮燈跌停，景碩、欣興跌幅都超過半根，PCB 族群如台光電深鎖跌停，臻鼎 - KY(4958-TW)、台燿 (6274-TW)、金居 (8358-TW) 都在盤下游走。
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