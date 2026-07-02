鉅亨網編譯段智恆 2026-07-03 01:00

人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 傳出正跨足自研晶片布局。根據《The Information》周四 (2 日) 引述知情人士報導，Anthropic 正與三星電子 (Samsung Electronics) 洽談合作，擬由三星擔任其客製化 AI 晶片的製造夥伴，藉此強化算力布局，降低對單一晶片供應商的依賴。

報導指出，目前相關計畫仍處於相當早期階段，Anthropic 尚未敲定晶片的最終設計，包括處理器將負責哪些運算工作、效能規格，以及如何整合至伺服器架構等關鍵細節，都仍在規劃與評估中，因此距離正式量產仍有一段時間。

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Anthropic 向《The Information》表示，亞馬遜 (AMZN-US) 的 Trainium 晶片、Google(GOOGL-US) 的張量處理器 (TPU)，以及輝達 (NVDA-US) 的 GPU，未來仍將是公司 AI 運算策略的核心基礎，但對於客製化晶片計畫不予置評。三星方面也婉拒評論相關消息。

隨著生成式 AI 快速普及，模型訓練與推論所需的算力需求持續攀升，愈來愈多 AI 公司開始投入自研晶片，以提升運算效率、降低成本，並分散對輝達等既有供應商的依賴，客製化 AI 晶片也逐漸成為產業競爭的重要方向。