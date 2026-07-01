鉅亨網編譯段智恆 2026-07-01 23:30

中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) 持續加速布局歐洲市場。公司歐洲特別顧問阿爾塔維拉 (Alfredo Altavilla) 周三 (7/1) 表示，比亞迪正接近敲定收購一座歐洲既有汽車工廠，作為繼匈牙利之後的第二座歐洲生產基地，以加快在當地擴張腳步，最快將於近期拍板定案。

阿爾塔維拉在《路透》汽車歐洲會議上指出，隨著歐盟推動「歐洲製造 (Made in Europe)」政策，鼓勵汽車在地生產，比亞迪正評估透過收購既有工廠 (Brownfield investment) 的方式切入市場，而非從零興建新廠，以縮短建廠時程並更快投入生產。

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他透露，目前西班牙與法國是最具潛力的選址，近期已有兩組團隊分赴不同地點實地評估，因此距離最終決策已相當接近。相較之下，他認為德國工廠競爭力較弱，加上當地製造業產能利用率不足，使其吸引力相對有限。

比亞迪近年積極拓展海外市場，歐洲銷售表現尤其亮眼。去年歐洲銷量年增 270%，接近 18.8 萬輛；今年前 5 個月銷量更較去年同期翻倍，突破 10 萬輛。若順利收購新工廠，將成為繼匈牙利工廠後，比亞迪在歐洲的第二座組裝基地。匈牙利工廠預計於第四季開始投產，顯示中國車廠正加速深化歐洲布局。

阿爾塔維拉直言，歐洲車廠若試圖阻止中國車廠進軍市場，「根本毫無意義」，真正應該做的是提升自身競爭力。他指出，福斯 (Volkswagen) 近期宣布進一步削減成本，是歐洲汽車產業首次真正意識到競爭壓力。

受歐盟關稅、製造成本攀升及中國品牌競爭加劇影響，福斯正評估史上最大規模重整計畫，傳出可能裁員 10 萬人並關閉 4 座德國工廠。另一方面，包括 Stellantis(STLA-US) 在內的歐洲車廠，也透過與中國東風汽車 (600006-CN) 及零跑汽車 (Leapmotor)(09863-HK) 成立合資企業，希望提升西班牙及法國工廠產能。