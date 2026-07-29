鉅亨網編譯段智恆 2026-07-30 01:00

蘋果 (AAPL-US) 周三 (29 日) 表示，英國監管機構針對 App Store 提出的新規定，實質上等同於直接管制價格。該公司警告，若進一步放寬其對應用程式內付款的控制，可能削弱業者創新及投資的誘因。

蘋果在提交給英國競爭與市場管理局 (CMA) 的意見書中指出，監管機構提出的外部導流規定，已超越單純促進市場競爭的範圍，將使 CMA 能夠以「高度干預」的方式介入蘋果業務及收費模式。

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CMA 的公開諮詢已於周一結束，是英國提升數位市場競爭及消費者選擇權行動的一環。根據提案，應用程式開發商將可引導用戶前往蘋果 App Store 及 Google Play 以外的管道付款，平台若要對外部導流收費，金額則必須公平且合理。

蘋果表示，App Store 在 2025 年促成英國市場超過 465 億英鎊 (約 618 億美元) 的帳單與銷售額，其中平台佣金占比不到 3.5%。蘋果並稱，目前沒有證據顯示，改變 App Store 付款模式能讓消費者支付更低價格。

蘋果在意見書中表示，CMA 不僅將監管蘋果的收費標準，還會限制蘋果可以針對哪些產品及服務收取佣金。該公司過去也主張，開發商已擁有多種方式，可在 App Store 以外與用戶進行交易。

長期主張限制蘋果與 Google 應用程式商店規則的「應用程式公平聯盟」則反駁，蘋果的說法忽略開發商實際面臨的障礙。該組織全球政策顧問 Gene Burrus 表示，蘋果正利用其平台守門人的主導地位，為自身取得不公平且缺乏正當性的競爭優勢。