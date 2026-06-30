鉅亨網編譯段智恆 2026-06-30 22:00

禮來 (LLY-US) 將旗下乳癌藥物 Verzenio(學名：abemaciclib；中國商品名：唯擇) 在中國大陸的商業化權利轉讓給中國生技公司 信達生物(01801-HK)，反映這家美國藥廠在全球第二大藥品市場面臨學名藥競爭壓力，開始調整成熟產品布局。

禮來調整中國布局！乳癌藥Verzenio改由信達生物銷售(圖：REUTERS/TPG)

信達生物周二 (30 日) 發布聲明表示，雙方已簽署協議，取得 Verzenio 在中國大陸的獨家商業化權利，未來將負責產品推廣與銷售。不過，禮來仍將持續負責該藥物的生產、供應及後續研發工作，雙方並未公布交易金額。

‌



Verzenio 於 2021 年正式在中國上市，用於治療乳癌。根據 Jefferies 亞洲醫療保健主管崔崔 (Cui Cui) 引用醫藥數據機構 PharmCube 資料，該藥 2025 年中國銷售額約人民幣 15 億元，高於 2024 年的人民幣 14 億元。

市場認為，禮來此舉與中國學名藥競爭升溫有關。今年中國慶豐藥業集團旗下子公司已取得 Verzenio 學名藥上市許可，使原廠藥未來面臨更大競爭壓力。

崔崔表示，這項合作更像是禮來針對產品生命周期後段 (late-lifecycle management) 所採取的策略，藉由信達生物在中國市場成熟的商業化能力，提高產品後續銷售效率。不過，她指出，由於 Verzenio 在中國的化合物專利將於 2029 年底才到期，因此學名藥預計仍須等到專利失效後才能正式上市。