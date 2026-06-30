禮來調整中國布局！乳癌藥Verzenio改由信達生物銷售
鉅亨網編譯段智恆
禮來 (LLY-US) 將旗下乳癌藥物 Verzenio(學名：abemaciclib；中國商品名：唯擇) 在中國大陸的商業化權利轉讓給中國生技公司 信達生物(01801-HK)，反映這家美國藥廠在全球第二大藥品市場面臨學名藥競爭壓力，開始調整成熟產品布局。
信達生物周二 (30 日) 發布聲明表示，雙方已簽署協議，取得 Verzenio 在中國大陸的獨家商業化權利，未來將負責產品推廣與銷售。不過，禮來仍將持續負責該藥物的生產、供應及後續研發工作，雙方並未公布交易金額。
Verzenio 於 2021 年正式在中國上市，用於治療乳癌。根據 Jefferies 亞洲醫療保健主管崔崔 (Cui Cui) 引用醫藥數據機構 PharmCube 資料，該藥 2025 年中國銷售額約人民幣 15 億元，高於 2024 年的人民幣 14 億元。
市場認為，禮來此舉與中國學名藥競爭升溫有關。今年中國慶豐藥業集團旗下子公司已取得 Verzenio 學名藥上市許可，使原廠藥未來面臨更大競爭壓力。
崔崔表示，這項合作更像是禮來針對產品生命周期後段 (late-lifecycle management) 所採取的策略，藉由信達生物在中國市場成熟的商業化能力，提高產品後續銷售效率。不過，她指出，由於 Verzenio 在中國的化合物專利將於 2029 年底才到期，因此學名藥預計仍須等到專利失效後才能正式上市。
麥格理資本 (Macquarie Capital) 亞洲醫療保健研究主管 Tony Ren 表示，當藥品專利保護或市場獨占權即將到期時，許多大型製藥公司都會選擇將成熟產品的商業化權利交由合作夥伴接手，以提高資源配置效率，並將重心轉向新藥開發與成長產品。
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