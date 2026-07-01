鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-02 04:00

美股第 2 季表現極其強勁，強到連市場上最樂觀的多頭投資人，現在都開始擔心接下來可能出現回檔。雖然企業獲利前景依體強勁，但聯準會 (Fed) 政策前景的不確定性，以及支撐市場過度槓桿的隱憂，已高居投資人擔憂清單的前幾名。

美股第2季狂飆後多頭也怕了！ 投資人開始擔憂第3季「夏日風暴」推手 (圖:Reuters/TPG)

美股市場在周二 (30) 日為 2026 年上半年劃下句點，留下又一段高潮迭起的歷程。回顧第 1 季，美國投資人過得相當艱辛，市場不僅受到伊朗爆發戰爭的打擊，更因擔憂人工智慧 (AI) 恐顛覆許多軟體及專業服務公司的商業模式，引發一輪恐慌潮。

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然而進入第 2 季之後，美股表現溫和許多，資金瘋狂湧入預期能從 AI 供應鏈瓶頸中獲益的企業，熱門記憶體大廠美光 (MU-US) 等個股股價因此飆升。

FactSet 數據顯示，標普 500 指數第 2 季上漲 9.6%，科技股雲集的那斯達克綜合指數也有望寫下 12% 的季度漲幅，儘管 6 月月線是下滑的。

如果將目光投向主要指數之外，可以發現更多推動過去三個月股市火熱回報的真正功臣：費城半導體指數 (SOX) 第 2 季大漲 94%，創下該指數自 1994 年成立以來的同期次強表現，僅次於 2000 年網路泡沫時期約 96% 的漲幅 。

但這甚至還無法完全反映半導體領域漲勢的瘋狂程度：南韓兩大半導體巨頭三星電子與 SK 海力士的表現更為驚人，分別暴漲了 93% 與 225.7%，而這兩家公司的股票並未被納入費半中。

華爾街策略師將股市的強勁表現歸功於幾大關鍵驅動因素。隨著供應鏈瓶頸惡化以及油價飆升，分析師大幅上修近期獲利成長預期。

FactSet 分析師 John Butters 指出，對第 2 季的獲利預期正隨時間推演而不斷上修，這是一種相當罕見的模式。通常，分析師會在季底到來之前時下修對該季的獲利預測。

但這回並非如此，標普 500 指數第 2 季的預估獲利年增率近期已達到 23.1%。如果最終能跨過這個門檻，將標誌著美股連續兩季交出超過 20% 的獲利成長。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 表示，強勁的獲利表現強化了股市快速走高的合理性，他認為這波集體上漲的基石看起來很穩固，並且依然維持多頭看法，但他也看到了幾點可能引發回檔的催化劑。

Hackett 說，「總體而言，市場面臨的順風仍多於逆風。但確實存在一些技術面的問題」，像是季末的投資組合再平衡、企業實施庫藏股的閉鎖期開始，以及支撐這個泡沫化股市的高槓桿水平，都是需要留意的風險。

不過，並非所有人都能像 Hackett 一樣樂觀。部分投資人擔心，6 月份出現的波動可能只是更大規模回檔的冰山一角。

Kerux Financial 投資長 David Laut 表示：「我們認為 6 月至今看到的市場波動只是冰山一角，未來可能會演變成大盤 10-20% 的修正，因為市場已經超過一年沒有出現過雙位數的跌幅了。」

即使是近期不斷調高標普 500 指數年底目標價的策略師，也預期接下來將面臨顛簸。加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師 Lori Calvasina 在本周調高目標價時，便建議客戶要為未來一年可能出現 5-10% 的跌幅做好準備。

Calvasina 在報告中寫道：「我們繼續認為，股市在未來一年的上行之路未必會是一條直線。」

隨著市場對第 3 季「夏日風暴」的討論升溫，投資人正在密切鎖定以下幾大核心焦點：

1、企業獲利能否超越市場高期待？

再過兩周，第 2 季企業財報季將揭開序幕。過去 12 個月以來，分析師不斷上修獲利預期是推動標普 500 指數所有回報的唯一引擎，而若從預估本益比來看，該指數過去一年來實際上變得比以前便宜。

高盛研究部 (Goldman Sachs Research) 首席美國股票策略師 Ben Snider 在指出，這把重擔壓在即將公布的財報上，企業必須持續超越華爾街原本就已經高掛的期盼。

與此同時，投資人也正將目光投向「超大型雲端業者」(hyperscalers) 之外的科技巨頭。投資人正試圖評估各家企業究竟願意在 AI 產品上投入多少資金、這些支出將集中在生態系中的哪些具體環節，而最重要的是，這些支出能否為提供服務的公司帶來適當的投資報酬率。

2、投資組合再平衡

Simplify 資產管理公司執行董事兼多元資產解決方案主管 Paisley Nardini 指出，近期股市面臨的部分壓力也來自技術面。

季末的投資組合再平衡，可能正促使包括主權財富基金和退休金基金在內的大型資產所有者「賣股買債」。

過去一季以來，股票的回報率遠遠把債券甩在後頭。數據顯示，主要投資於 30 年期美債的 iShares 20 年期以上美國公債 ETF 在第 2 季的漲幅不到 1%。

3、Fed 政策迷霧

Fed 新任主席華許 (Kevin Warsh) 在 6 月會後記者會的發言，攪動了市場一池春水。他對央行採取更「緊縮口風」溝通策略的公開支持，已導致部分投資人開始做最壞的打算。

在華許召開首場簡報會後，期貨交易員隨即上修對 2026 年升息的預期。目前華爾街對利率前景的看法出現嚴重分歧：部分投銀預估從現在到年底將不會有任何升息，美國銀行 (BofA) 則最為激進，預測年底前將會大舉升息三次。

美國銀行財富管理 (U.S. Bank Wealth Management) 資深投資策略董事 Rob Haworth 表示：「我認為這正是市場開始謹慎定價幾次升息的原因，因為目前完全不清楚未來的決策究竟會如何制定。」

4、市場槓桿風險

過度槓桿是另一個隱憂。目前市場的選擇權交易量急遽飆升、投資人在證券戶開立的融資餘額大幅增加，且隨著散戶瘋狂湧入熱門的半導體類股以獲得極大化的收益，高風險槓桿 ETF 所管理的資產規模也跟著暴增。

野村證券 (Nomura) 策略師 Charlie McElligott 已向客戶發出警告，指出槓桿衍生商品可能會使美國股市的波動變得更具爆發性。其他分析師也點名這些產品是導致近期指數頻頻上演雲霄飛車行情的主因。FactSet 數據顯示，在 6 月 5 日當天，那斯達克指數重挫超過 4%，創下一年多來最大的單日跌幅。

富蘭克林鄧普頓研究院 (Franklin Templeton Institute) 首席市場策略師 Chris Galipeau 說：「通常出現這種級別的劇烈波動，就是市場放出的警告信號。市場上存在著大量的投機行為，且這些熱門股正握在信心脆弱的短線玩家手中。」