鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-29 06:20

美光股價周二收盤重挫 8.9%，而 Sandisk(SNDK-US)、威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 和超微 (Advanced Micro Devices)(AMD-US) 分別下跌約 14.3%、6.9% 和 8.2%。儘管晶片股一片混亂，那斯達克綜合指數幾乎持平。

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南韓 KOSPI 指數周二暴跌 11%，進一步打擊市場情緒。這波下跌一方面是在反映前一天美股大跌，另一方面也為當天市場交易定下了悲觀基調。

美光周一下跌 2.3%，記憶體儲存公司 Sandisk 重挫 11%，而 AMD 也跌逾 5%。但到了周二，跌勢更加全面，費城半導體指數下跌 4.5%。

本周初，中國是引發市場震盪的重要因素之一。周一有報導指出，一家中國公司已開始生產浸潤式深紫外光 (Immersion DUV) 微影機，這種設備是晶片製造的關鍵，目前主要由荷蘭公司 ASML 生產。消息一出，晶片股應聲大跌。

稍早之前，中國記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 在上海上市後，股價首日暴漲 466%，市值一度達到 4,840 億美元，成為中國市值最高的公司。

但即使是這檔炙手可熱的新 AI 概念股，也開始降溫。長鑫存儲在周二、上市第二個交易日收盤下跌 4%。