鉅亨網編譯段智恆 2026-07-02 01:30

外媒周三 (7/1) 報導，社群媒體巨擘 Meta Platforms(META-US)正規劃進軍人工智慧 (AI) 雲端服務市場，擬對外出租 AI 算力及模型服務，將龐大的 AI 基礎設施轉化為新的營收來源，未來可望與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS)、微軟 (MSFT-US)Azure 及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google Cloud 等雲端龍頭正面競爭。

知情人士透露，Meta 正籌備新的雲端基礎設施業務，計畫將內部建置的大規模資料中心及 AI 晶片資源，提供給外部企業與開發者使用。此舉不僅可提升運算資源利用率，也有助於回收近年投入 AI 基礎建設的龐大資本支出。

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Meta 擬出租 AI 算力 挑戰三大雲端巨頭

消息人士指出，Meta 考慮推出兩種主要服務模式。其中一項是向開發者提供 AI 模型存取服務，由 Meta 負責營運資料中心與晶片，開發者只需透過 API 即可使用包括自家 Muse Spark 等 AI 模型，商業模式類似 AWS 旗下 Bedrock 平台。

另一項方案則是直接出租「原始算力」，提供企業租用 GPU 及運算資源，模式與近年快速崛起的新型 AI 雲端 (neocloud) 業者 CoreWeave 相似。相關業務將納入 Meta 內部「Meta Compute」計畫，由基礎設施主管 Santosh Janardhan、Meta Superintelligence Labs 成員 Daniel Gross，以及 Meta 總裁 Dina Powell McCormick 共同負責。

Meta 發言人拒絕對相關計畫置評，知情人士則表示，目前仍處於規劃階段，未來策略仍可能調整。

消息曝光後，Meta 股價周三盤中一度大漲 9.3%，創 4 月以來最大單日盤中漲幅；反觀 CoreWeave 一度重挫 14%，在紐約上市的荷蘭 AI 資料中心業者 Nebius Group 也一度跌逾 17%，市場擔憂 Meta 加入後，AI 算力租賃市場競爭將進一步升溫。

AI 投資尋求變現 算力成科技巨頭新戰場

Meta 近年已將打造 AI「超級智慧」列為最高發展目標，承諾投入數千億美元興建資料中心、採購 AI 晶片及擴充算力，同時與 CoreWeave(CRWV-US)、Google 及甲骨文 (ORCL-US) 等企業簽署大型算力合作。不過，龐大的資本支出也讓投資人關注 Meta 如何創造投資回報。

相較之下，AWS、Azure 及 Google Cloud 歷經數十年發展，已建立成熟的雲端服務平台，透過出租運算能力、儲存空間及軟體服務，每季創造數百億美元營收。隨著生成式 AI 快速普及，各大雲端業者近年也積極提供 AI 模型訓練與推論所需的 GPU 及運算資源，使 AI 算力逐漸成為新的成長引擎。

然而，提供 AI 算力服務並非易事，不僅需要大量資料中心及高階晶片，也必須建立完整的軟體平台、企業銷售及技術支援能力。近年除了 CoreWeave 快速崛起外，馬斯克旗下 SpaceX(SPCX-US) 在收購 AI 新創 xAI 後，也開始出租孟菲斯大型資料中心算力，並與 Google 合作，積極搶攻 AI 雲端市場。

Meta 執行長祖克柏今年 5 月便曾向投資人表示，公司不排除未來推出 API 服務或出售多餘算力。他透露，幾乎每周都有企業詢問 Meta 是否願意提供 API 服務，或出售部分運算資源。目前公司仍優先保留算力供內部 AI 發展使用，但若未來出現產能過剩，對外出租將是可行選項，也是 Meta 敢於持續加碼 AI 基礎建設的重要原因之一。