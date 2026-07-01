黃金「死亡交叉」！自歷史高點慘跌23% 是熊市警訊還是抄底良機？
鉅亨網編譯余曉惠
黃金上半年劇烈震盪，1 月攀升至歷史新高，讓許多投資人措手不及，卻在美伊戰爭期間暴跌了 20% 以上，再度讓人始料未及。如今，這項貴金屬已步入了技術面「死亡交叉」的領域。
「死亡交叉」意指資產的短期 50 日移動平均線跌破長期 200 日移動平均線。在市場上，這種技術型態的形成通常暗示著未來股價或資產價格恐將面臨進一步下跌。
EverBank 世界市場總裁 Chris Gaffney 表示，黃金出現死亡交叉可能會為這項飽受打擊的資產帶來更多麻煩，這可能會觸發程式化演算法交易，進而導致追加拋售。
換句話說，黃金一旦跌破該技術關卡，可能會引發價格進一步下挫，因為部分交易員會將該指標視為放空或停損的訊號。
不過 Gaffney 認為，黃金近期的回檔，可能只是反映出市場對約兩周前宣布的美伊停火協議的反應，該協議當時導致油價重挫。
今年來在散戶投機客與各國央行強勁買盤的激勵下，黃金被推升至歷史新高，其中一派旨在從金價的漲勢中獲利，另一派則是尋求將美元儲備資產多元化。直到美伊戰爭爆發，黃金的牛市動能也被潑了冷水，因為油價飆升引發市場對通膨的擔憂，並加劇了對聯準會 (Fed) 升息的預期。
也因此，結束這場地緣政治衝突的努力若取得進展，可能成為黃金的另一個關鍵轉折點。
FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「死亡交叉聽起來很嚇人，但只不過是反映了過去幾個月金價的實質走勢。」
黃金期貨目前較 2 月 27 日、即美伊戰爭爆發前的最後一個交易日累計下跌約 23%。今年以來跌幅為約 7%，第 2 季則下跌 14%，這將是黃金自 2013 年第 2 季以來最糟單季表現。
FOREX.com 的 Razaqzada 指出，當短期移動平均線位在長期移動平均線下方時，部分技術面交易員更傾向於在反彈時逢高出脫，而非逢低買進。他表示：「這可能代表短期內賣壓會有所增加，但這對黃金的長期方向沒有影響，長期走勢終究是由基本面驅動的。」
黃金在歷次死亡交叉的歷史表現
對某些資產而言，死亡交叉可能暗示著未來的崩跌，但就黃金的歷史表現來看，情況未必如此，2016 年以來的狀況更是如此。
道瓊數據過去 45 年的統計顯示，黃金在出現死亡交叉後的表現好壞參半，但在過去十年間，在交叉出現後的三個月、六個月及 12 個月，金價走勢大多呈現正報酬。
一份對 1981 年 1 月以來黃金出現的 28 次死亡交叉進行更深入的分析顯示，最活絡的黃金期貨合約在觸及該技術指標的一個月後，實際上有高達 57% 的機率是上漲的。六個月後上漲的機率同樣為 57%，一年後上漲的機率則為 46%。
當然，歷史數據並不代表絕對的預測方向。Koos 指出，2022 年的死亡交叉過後金價確實下跌了，但 2023 年的死亡交叉卻在幾周內迅速逆轉。因此他認為，該項技術指標並不一定意味著黃金將步入熊市跌勢。
相反地，EverBank 的 Gaffney 認為黃金目前正在經歷一波修正，而「並非新一輪負面趨勢的開始」。他表示，這對投資人而言反而是「在投資組合中逢低加碼的好時機」。
Gaffney 補充指出：「債務處在歷史高檔、通膨升溫以及持續的全球不確定性，都為黃金提供了強而有力的支撐理由。」
與此同時，Koos 表示，死亡交叉往往只是對一個早就存在的趨勢進行確認。這就像是「在球賽半場休息時宣布球隊正處於落後」，他說：「觀眾其實早就知道了。」
事實上，黃金這一次的前景可能相當光明。Koos 指出，全球央行的採購水準仍維持在歷史高檔，這是帶動金價在今年稍早飆上歷史新高的關鍵。此外，根據世界黃金協會 (WGC) 的調查，45% 的全球央行經理人預估將在未來一年內持續增加黃金儲備。
不過 Koos 也說，要看到金價發動實質反彈，Fed 勢必需要扭轉目前考慮升息的政策態度、美元需要轉弱，且市場對黃金 ETF 的需求也必須重新回溫。
他表示，若這些因素在今年下半年或步入 2027 年時同步發生，「黃金可能就會有足夠的腿力奔跑」。但在此之前，「這是一場耐心的博弈，而不是一場恐慌的博弈。」
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