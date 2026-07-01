鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-01 19:00

黃金「死亡交叉」！自歷史高點慘跌23% 是熊市警訊還是抄底良機？ (圖:Shutterstock)

「死亡交叉」意指資產的短期 50 日移動平均線跌破長期 200 日移動平均線。在市場上，這種技術型態的形成通常暗示著未來股價或資產價格恐將面臨進一步下跌。

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EverBank 世界市場總裁 Chris Gaffney 表示，黃金出現死亡交叉可能會為這項飽受打擊的資產帶來更多麻煩，這可能會觸發程式化演算法交易，進而導致追加拋售。

不過 Gaffney 認為，黃金近期的回檔，可能只是反映出市場對約兩周前宣布的美伊停火協議的反應，該協議當時導致油價重挫。

FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「死亡交叉聽起來很嚇人，但只不過是反映了過去幾個月金價的實質走勢。」

根據道瓊市場數據，在過去幾年中，黃金出現死亡交叉後，反而往往在接下來的幾個月內迎接上漲。

黃金期貨目前較 2 月 27 日、即美伊戰爭爆發前的最後一個交易日累計下跌約 23%。今年以來跌幅為約 7%，第 2 季則下跌 14%，這將是黃金自 2013 年第 2 季以來最糟單季表現。

FOREX.com 的 Razaqzada 指出，當短期移動平均線位在長期移動平均線下方時，部分技術面交易員更傾向於在反彈時逢高出脫，而非逢低買進。他表示：「這可能代表短期內賣壓會有所增加，但這對黃金的長期方向沒有影響，長期走勢終究是由基本面驅動的。」

黃金在歷次死亡交叉的歷史表現

道瓊數據過去 45 年的統計顯示，黃金在出現死亡交叉後的表現好壞參半，但在過去十年間，在交叉出現後的三個月、六個月及 12 個月，金價走勢大多呈現正報酬。

一份對 1981 年 1 月以來黃金出現的 28 次死亡交叉進行更深入的分析顯示，最活絡的黃金期貨合約在觸及該技術指標的一個月後，實際上有高達 57% 的機率是上漲的。六個月後上漲的機率同樣為 57%，一年後上漲的機率則為 46%。

當然，歷史數據並不代表絕對的預測方向。Koos 指出，2022 年的死亡交叉過後金價確實下跌了，但 2023 年的死亡交叉卻在幾周內迅速逆轉。因此他認為，該項技術指標並不一定意味著黃金將步入熊市跌勢。

相反地，EverBank 的 Gaffney 認為黃金目前正在經歷一波修正，而「並非新一輪負面趨勢的開始」。他表示，這對投資人而言反而是「在投資組合中逢低加碼的好時機」。

Gaffney 補充指出：「債務處在歷史高檔、通膨升溫以及持續的全球不確定性，都為黃金提供了強而有力的支撐理由。」

與此同時，Koos 表示，死亡交叉往往只是對一個早就存在的趨勢進行確認。這就像是「在球賽半場休息時宣布球隊正處於落後」，他說：「觀眾其實早就知道了。」

事實上，黃金這一次的前景可能相當光明。Koos 指出，全球央行的採購水準仍維持在歷史高檔，這是帶動金價在今年稍早飆上歷史新高的關鍵。此外，根據世界黃金協會 (WGC) 的調查，45% 的全球央行經理人預估將在未來一年內持續增加黃金儲備。

不過 Koos 也說，要看到金價發動實質反彈，Fed 勢必需要扭轉目前考慮升息的政策態度、美元需要轉弱，且市場對黃金 ETF 的需求也必須重新回溫。