鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-27 20:40

黃金價格近日跌至每盎司約 4,000 美元，延續此前的劇烈賣壓，迫使多家國際大型銀行紛紛調降原本看漲的金價預測，市場原本期待金價能迅速重返歷史高點的樂觀情緒已明顯降溫。

根據《Business Insider》報導，這波回檔走勢，發生在金價經歷兩年驚人漲勢之後。現貨黃金價格從 2024 年初的每盎司約 2,000 美元，一路飆升超過一倍，在今年 1 月底創下盤中歷史新高，逼近每盎司 5,600 美元。

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荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略師 Ewa Manthey 週四在報告中寫道：「在持續的地緣政治不確定性以及各國央行持續買入的背景下，這波拋售可能看起來令人意外。然而，黃金走弱凸顯出市場焦點已從避險需求，轉向對更高利率與更緊縮金融環境影響的重新評估。」

由於黃金本身不產生利息收益，當利率上升時，債券等具固定收益的資產相對更具吸引力，因此走升的利率通常對金價不利。此外，美元走強也會讓以美元計價的黃金對全球買家而言變得更為昂貴，進而抑制買盤需求。

這波急速下跌，使各大銀行不得不重新檢視原先看法。就在數月前，多家機構仍預期，在地緣政治緊張、央行持續購金，以及聯準會降息等因素推動下，金價將再創新高紀錄。

Manthey 補充指出，較高的債券殖利率、更強勢的美元，以及較疲弱的投資需求，可能會讓黃金價格在更長時間內承壓，甚至超出先前預期，因此促使該銀行下調其價格展望。

荷蘭國際集團於週四將其黃金預測下修，預計 2026 年第三季金價平均為每盎司 4,300 美元，第四季為 4,600 美元，低於先前預估的 4,850 美元與 5,000 美元。

本週稍早，德銀同樣下調展望。根據分析師 Michael Hsueh 的說法，該行將第三季預測下修超過 20% 至每盎司 4,300 美元，第四季預測下調 17% 至 4,800 美元。

Hsueh 寫道：「目前，通常能夠透過投資需求支撐金價的因素明顯缺失。」他指出，包括黃金 ETF 需求疲弱，以及中國與印度的買盤減弱。

這次下調緊隨高盛上週的類似調整。高盛在放棄今年聯準會將降息的預期後，將年底金價目標下調 500 美元至每盎司 4,900 美元。

美銀自今年 1 月以來一直維持 12 個月目標價 6,000 美元，但該行近期也承認，要達到該水準「目前看起來不太可能」。