鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-01 07:02

黃金周二 (30 日) 小漲，但本季表現仍創 13 年來最大跌幅，主因是中東衝突引發的通膨升溫疑慮，正在強化聯準會 (Fed) 升息的可能性。

〈貴金屬盤後〉Fed升息疑慮縈繞 黃金單季重挫14%創13年最糟紀錄 白銀季跌近20% (圖:Shutterstock)

黃金現貨上漲 0.3%，報每盎司 4027.03 美元，盤中一度觸及去年 11 月以來低點。

8 月交割的黃金期貨大致收在平盤，報每盎司 4038.50 美元。

黃金 6 月共暴跌 11.2%。

黃金第 2 季跌幅為 14.3%，是 2024 年以來季線首度收黑，且創下 2013 年第 2 季以來最大單季跌幅，當時波斯灣衝突也曾引發通膨升溫疑慮。。

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黃金上半年衝高後回落，1 月 29 日曾創下每盎司 5595.47 美元的歷史高點，隨後半年一路走低。

Marex 分析師 Edward Meir 說：「市場對諒解備忘錄 (MOU) 的穩定性有些緊張，黃金蒙受沉重壓力，因為人們看不到太多曙光。」

卡達一名官員表示，已抵達杜哈的美國高級特使不會與伊朗舉行高級別會晤，導致各方為伊朗戰爭實現持久停火所做的努力進展受到質疑。

Meir 表示：「美國通膨數據仍居高不下，遠高於 Fed 的 2% 目標。市場預期 Fed 高利率維持更長一段時間時間，甚至可能考慮進一步升息。」他指出，正是這些預期打壓金價。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前押注 Fed 9 月升息的機率約為 67%。

投資人密切關注預定周三公布的 ADP 就業數據、以及周四的美國非農就業數據，以進一步推敲 Fed 的貨幣政策立場。

國際貨幣金融機構官方論壇 (OMFIF) 的調查顯示，由於地緣政治擔憂加劇，各國央行未來十年內更可能削減美元曝險部位，並在短期內增加黃金持有量。

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