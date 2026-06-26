鉅亨網編譯許家華 2026-06-27 06:40

有「泡沫預言家」之稱的億萬富豪投資人、資產管理公司 GMO 共同創辦人 Jeremy Grantham，再度對比特幣 (Bitcoin) 提出嚴厲批評。他表示，比特幣是一種「毫無用處且純粹投機」的資產，既缺乏內在價值，也沒有實際經濟用途，預料未來數十年將逐漸淡出市場，「不是轟然崩潰，而是悄然消逝」。

Grantham 日前接受 CNBC 節目《Squawk Box》專訪時表示，比特幣長期以來始終未能證明自己具備穩定的價值儲存功能，也未在牛市期間展現足以說服投資人的超額報酬能力。

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他表示：「經過很多年、很多個十年後，我認為它會慢慢消失，不是以轟然倒下的方式，而是悄無聲息地退出市場。」

Grantham 認為，比特幣價格波動過於劇烈，無法作為可靠的價值儲存工具。

除了質疑投資價值外，Grantham 也批評比特幣缺乏真正的實際應用。

Grantham 甚至直言：「人們不用它進行真正的商業交易，也不用它買晚餐、到超市付款…… 它真正的用途，就是方便犯罪分子轉移資金。」

比特幣自 2009 年誕生以來，價格歷經多輪牛熊循環。根據歷史數據，每一輪市場修正期間，比特幣自高點回落幅度至少都超過 70%，劇烈波動一直是投資人最關注的風險之一。

截至 Grantham 受訪時，比特幣價格仍較去年 10 月創下的高點回落約 52%，價格徘徊在 6 萬美元以下。市場部分投資人認為，本輪修正可能還將持續數個月。

支持者指出，近年包括貝萊德 (BlackRock)(BLK-US)、富達(Fidelity) 等大型資產管理公司相繼推出比特幣現貨 ETF，帶動機構資金持續流入，加上愈來愈多上市公司及機構投資人將比特幣納入資產配置，已逐漸提升其市場接受度。

此外，比特幣供給總量固定為 2,100 萬枚，加上每四年一次的減半 (Halving) 機制，也讓部分投資人視其為具有抗通膨特性的「數位黃金」。

然而，Grantham 始終對加密貨幣抱持懷疑態度。他多年來曾多次警告，比特幣與其他高風險資產存在泡沫化風險，並認為缺乏現金流、無法創造企業獲利或經濟價值的資產，終究難以支撐長期估值。