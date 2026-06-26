鉅亨網編譯許家華
有「泡沫預言家」之稱的億萬富豪投資人、資產管理公司 GMO 共同創辦人 Jeremy Grantham，再度對比特幣 (Bitcoin) 提出嚴厲批評。他表示，比特幣是一種「毫無用處且純粹投機」的資產，既缺乏內在價值，也沒有實際經濟用途，預料未來數十年將逐漸淡出市場，「不是轟然崩潰，而是悄然消逝」。
Grantham 日前接受 CNBC 節目《Squawk Box》專訪時表示，比特幣長期以來始終未能證明自己具備穩定的價值儲存功能，也未在牛市期間展現足以說服投資人的超額報酬能力。
他表示：「經過很多年、很多個十年後，我認為它會慢慢消失，不是以轟然倒下的方式，而是悄無聲息地退出市場。」
Grantham 認為，比特幣價格波動過於劇烈，無法作為可靠的價值儲存工具。
他指出，比特幣價格曾在景氣良好的環境下無故腰斬，反映其價格更多受到市場情緒驅動，而非基本面因素，因此投資人無法依賴其作為長期保值資產。
除了質疑投資價值外，Grantham 也批評比特幣缺乏真正的實際應用。
他表示，目前市場幾乎沒有人使用比特幣進行日常交易，不論是購買晚餐、超市消費或其他一般支付，比特幣都未能成為主流支付工具。
Grantham 甚至直言：「人們不用它進行真正的商業交易，也不用它買晚餐、到超市付款…… 它真正的用途，就是方便犯罪分子轉移資金。」
比特幣自 2009 年誕生以來，價格歷經多輪牛熊循環。根據歷史數據，每一輪市場修正期間，比特幣自高點回落幅度至少都超過 70%，劇烈波動一直是投資人最關注的風險之一。
截至 Grantham 受訪時，比特幣價格仍較去年 10 月創下的高點回落約 52%，價格徘徊在 6 萬美元以下。市場部分投資人認為，本輪修正可能還將持續數個月。
不過，市場對比特幣長期前景仍存在明顯分歧。
支持者指出，近年包括貝萊德 (BlackRock)(BLK-US)、富達(Fidelity) 等大型資產管理公司相繼推出比特幣現貨 ETF，帶動機構資金持續流入，加上愈來愈多上市公司及機構投資人將比特幣納入資產配置，已逐漸提升其市場接受度。
此外，比特幣供給總量固定為 2,100 萬枚，加上每四年一次的減半 (Halving) 機制，也讓部分投資人視其為具有抗通膨特性的「數位黃金」。
然而，Grantham 始終對加密貨幣抱持懷疑態度。他多年來曾多次警告，比特幣與其他高風險資產存在泡沫化風險，並認為缺乏現金流、無法創造企業獲利或經濟價值的資產，終究難以支撐長期估值。
市場分析人士指出，Grantham 向來以成功預警日本資產泡沫、2000 年網路泡沫及 2008 年金融危機聞名，因此其對比特幣的悲觀看法仍受到市場高度關注。不過，也有分析師認為，比特幣近年已逐步從散戶投機工具發展為機構資產配置的一部分，未來走勢仍將取決於全球監管政策、機構資金流向及加密貨幣生態系的發展，而非單一市場觀點所能決定。
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