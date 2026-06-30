鉅亨網編譯段智恆 2026-06-30 23:30

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (30 日) 表示，目前除中國外，幾乎沒有其他國家願意購買伊朗原油，主因市場擔心美國未來可能重新對伊朗祭出制裁。他認為，這將成為促使伊朗重返談判桌的重要誘因。

貝森特接受《福斯新聞》(Fox News) 訪問時指出，伊朗至今仍難以擴大原油出口，原因在於買家擔憂美方重新恢復制裁，因此態度相當謹慎。他表示，目前只有中國持續採購伊朗原油，且早在伊朗遭制裁期間就已維持進口，因此伊朗原油仍只能以折價出售。

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他表示，在缺乏更多國際買家的情況下，伊朗更有理由積極參與與美國的談判，尋求達成協議。

美國政府先前表示，新一輪美伊和平談判預定周二在卡達首都杜哈 (Doha) 舉行，雙方將持續就相關議題展開磋商。

貝森特也提到，自美國與伊朗近期達成諒解備忘錄後，國際油價已明顯回落，顯示市場對地緣政治風險的憂慮降溫。他並表示，川普政府將密切關注全美加油站是否將油價下跌反映到零售價格，讓消費者真正受惠。