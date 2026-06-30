鉅亨網編譯段智恆 2026-06-30 20:30

大型科技股 6 月遭遇明顯賣壓，市場對人工智慧 (AI) 基礎建設龐大支出的疑慮升溫，導致「美股七雄」(Magnificent 7) 市值合計蒸發約 2.3 兆美元。不過，資金並未全面撤離 AI 概念股，反而持續流向半導體與記憶體等 AI 供應鏈，顯示市場看法正從大型科技平台轉向實際受惠的硬體供應商。

AI燒錢引疑慮！美股七雄市值縮水2.3兆美元 晶片股逆勢受青睞(圖：REUTERS/TPG)

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亞馬遜、微軟、Alphabet 與 Meta 近年合計投入數千億美元採購 AI 晶片、興建資料中心，以支撐人工智慧服務發展，部分資本支出更仰賴舉債支應。隨著投資規模持續擴大，市場正等待這些投入何時能轉化為營收與獲利，焦點也轉向 7 月即將登場的第二季財報季。

AI 支出遭市場檢視 美股七雄面臨估值重估

Wedbush Securities 董事總經理 Dan Ives 表示，科技股正迎來另一波「信心考驗」，投資人將透過第二季財報，檢視 AI 革命的建設是否持續帶來成長動能。在此之前，市場仍將受到 AI 基礎建設成本快速攀升的疑慮影響。

Fundstrat Global Advisors 研究主管 Tom Lee 則指出，市場正在重新理解科技七雄的新定位。過去這些公司屬於輕資產、自由現金流充沛的企業，如今則因大規模投資 AI 而轉向資產負債表密集型 (balance sheet intensive) 模式。他認為，投資人未來將逐漸把這些資本支出視為建立 AI 護城河的重要投資，而非單純成本，目前市場正處於這種投資敘事轉換的過渡期。

半導體仍是最大贏家 AI 供應鏈動能未見降溫

相較於美股七雄走弱，AI 供應鏈相關族群表現依舊強勁。費城半導體指數 (SOX)6 月以來上漲約 6%，今年累計漲幅已超過 90%，明顯優於美股七雄同期約 3.4% 的跌幅。

受惠於大型科技公司持續擴大採購 AI 晶片，半導體供應鏈需求依舊強勁，從晶片設計、零組件到製造商皆持續受惠。其中，記憶體供給吃緊推升價格大漲，成為 AI 產業鏈目前最主要的瓶頸之一。追蹤 SK 海力士 (SK Hynix)(000660-KR)、三星電子 (Samsung Electronics)(005930-KR) 等記憶體股的 Roundhill Memory ETF(DRAM-US)，今年以來已大漲 166%。

市場對 AI 前景也並非一面倒悲觀。滙豐 (HSBC) 多元資產策略師 Duncan Toms 指出，美光 (MU-US) 上周公布亮眼財報，已替市場對 AI 成長的質疑「澆了一盆冷水」，展現 AI 需求依舊強勁的實質證據。