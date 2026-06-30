鉅亨網編譯段智恆 2026-06-30 19:30

美國政府正研擬禁止進口部分外國製電力逆變器 (Inverter)，以防範中國可能透過關鍵電力設備干擾美國電網運作。《路透》周二(30 日) 援引知情人士消息報導，這項措施由美國聯邦通訊委員會 (FCC) 主導研擬，將適用於新款外國製逆變器，最快可能於今年正式公布。不過，由於仍處於草案階段，內容仍可能調整，甚至不排除最後遭到擱置。

逆變器是太陽能發電系統與儲能設備的重要核心元件，負責將直流電轉換為交流電，並與電網連接。隨著全球再生能源快速發展，逆變器已成為電力基礎設施不可或缺的一環，也因此被視為涉及國家安全的重要設備。

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消息人士指出，川普政府重新推動相關限制措施，部分原因是受到歐盟近期政策影響。歐盟執委會今年 5 月已決定，禁止中國製逆變器用於接受公共資金補助的能源計畫，美方希望與歐洲盟友在關鍵基礎設施安全上採取更一致的立場。

中國駐美大使館則批評，美方將國家安全概念無限上綱，並無理打壓中國企業，呼籲美國為中國企業提供公平、公正且不具歧視性的營商環境。FCC 與白宮則拒絕對草案內容置評。

華府重啟對中科技防線 聚焦能源基礎設施安全

報導指出，這項措施反映華府重新加強對中國科技產品的安全審查。去年川普政府一度因與北京關係緩和，而暫停多項針對中國科技產品的限制措施；但在中國擴大運用稀土出口管制後，美方對中國科技設備的戒心再次升高。

中國目前是全球最大的逆變器生產國，主要廠商包括陽光電源 (Sungrow) 及華為(Huawei)。近年來，中國企業憑藉價格優勢快速擴大在歐美市場的市占率。

《路透》去年曾披露，美國資安專家拆解部分中國製太陽能逆變器後，發現設備內存在未列於產品文件中的通訊裝置，引發外界對遠端操控及電網安全的疑慮。

能源安全公司 SolarDefend 執行長 Uri Sadot 表示，歐洲與美國正逐漸意識到，若大量依賴外國逆變器，恐使本國電力系統主權面臨風險。華為也早已因國安疑慮及智慧財產權相關指控，遭美國在多個產業實施制裁。

美歐同步強化限制 中國能源設備恐面臨更大壓力

知情人士透露，其實川普政府過去就曾考慮禁止中國逆變器。去年夏季，白宮國家能源主導委員會 (National Energy Dominance Council) 曾要求商務部研擬快速實施禁令，但隨後因美中關係出現緩和跡象而停擺。

當時除逆變器外，美方也一度考慮擴大限制中國製無人機及路由器等科技產品，但相關措施多數遭擱置。不過，FCC 之後仍自行推動禁令，分別於去年 12 月及今年 3 月禁止部分新款外國製無人機及路由器進入美國市場，雖保留豁免申請機制，但迄今尚未有中國企業獲准取得許可。FCC 強調，相關措施屬於國家中立 (country neutral) 政策，並未針對任何特定國家。