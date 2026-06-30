鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-30 21:38

美股主要指數周二 (30 日) 開盤變動不大，在第二季與上半年最後一個交易日，投資人一方面消化亮眼的季度漲幅，另一方面關注伊朗和平談判進展及油價走勢。儘管中東局勢仍存不確定性、油價重返每桶 70 美元上方，華爾街仍可望以近年最佳季度之一作收，其中標普 500 指數有望創六年來最佳單季表現，那斯達克指數則可望寫下 2020 年第二季以來最佳季度表現。

〈美股早盤〉主要指數平盤開出迎第二季封關 三大指數可望寫近年最佳表現(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 120 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 110 點或近 0.5%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數漲近 2.0%。台積電 ADR 漲近 1.0%。

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美股期貨盤前持穩，標普 500 指數自 4 月初以來累計上漲約 14%，可望創 2020 年第二季以來最佳單季表現。歐洲股市朝歷史新高邁進，亞洲股市則在半導體類股領漲下走高，顯示全球股市延續多頭格局。

市場普遍預期，即將登場的第二季財報季將再次由 AI 投資帶動企業獲利成長，加上油價回落有助於抑制通膨壓力，進一步支撐美股表現。

State Street Global Markets 股票研究主管 Marija Veitmane 表示，科技股重新獲得資金青睞，因投資人仍認為資訊科技業是少數具備穩定獲利成長潛力的產業，因此近期科技股震盪反而被視為逢低布局機會。

其他市場方面，日元兌美元貶破 162，創 1986 年以來新低，日本政府再度釋出不排除干預匯市的訊號。原油市場則受到荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運恢復正常，以及美伊和平談判仍存在分歧等因素影響，布蘭特原油價格徘徊在每桶 73 美元附近。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 近期再度下修油價預測，認為供給恢復速度快於預期，加上美國原油產量維持高檔、中國需求疲弱，未來油市面臨供給過剩風險。市場仍關注油價變化對通膨前景的影響，目前聯準會 (Fed) 仍被市場預期最快 9 月升息。

Simplify Asset Management 投資組合經理 Paisley Nardini 表示，能源價格帶動的通膨壓力已大致消退，但未來兩至三個月若 AI 帶動記憶體成本上升，可能形成新的通膨壓力。此外，美國消費力道是否開始轉弱，也是市場持續關注的風險。

投資人本周將聚焦美國 5 月職缺調查 (JOLTS)、ISM 製造業指數、消費者信心及非農就業報告等重要經濟數據，以評估勞動市場韌性是否足以支撐企業獲利，同時避免經濟過熱推升實質殖利率再度攀升。

盤前個股方面，太空概念股普遍走強，Strategy(MSTR-US)回吐前一日部分漲幅，微軟 (MSFT-US) 則持平附近震盪，仍可能創下 2000 年 12 月以來最差單月表現。

截至台北時間周二（30 日）21 時許：

焦點個股：

Strategy(MSTR-US) 早盤股價下跌 7.74%，至每股 85.51 美元

Strategy 盤前股價下跌逾 3%，回吐前一交易日部分漲幅。該公司周一股價大漲 22.6%，不僅終止連續八個交易日跌勢，也創下自 2 月 6 日飆升 49.6% 以來最大單日漲幅。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.63%，至每股 351.42 美元

Alphabet 正式加入道瓊工業平均指數，取代原有成分股威瑞森電信 (VZ-US) 。市場普遍認為，此次調整象徵 AI 與大型科技股已成為美國股市的核心力量，不過也有分析人士認為，道瓊向來被視為「落後指標」，如今才將 Alphabet 納入，或許反映 AI 投資熱潮早已成為市場共識。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.52%，至每股 283.21 美元

為應對 AI 技術加速惡意攻擊工具開發的嚴峻挑戰，蘋果宣布調整長期以來的安全更新策略，將改變過往集中於大版本系統升級時才推送修補程式的作法，轉而提前向所有用戶開放關鍵安全更新。蘋果表示，最新一輪安全更新將不再等候 iOS 26.6 全面釋出，而是直接提前推送給所有用戶。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 JOLTS 職位空缺數預期 728 萬個，前值 761.8 萬個

美國 6 月經濟評議會消費者信心指數預期 94.4，前值 93.1

華爾街分析：