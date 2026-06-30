鉅亨網編譯段智恆 2026-06-30 21:00

《路透》周二 (30 日) 公布最新調查顯示，隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 恢復通航，市場對原油供應中斷的擔憂降溫，分析師六個月來首度下修 2026 年國際油價預測，認為中東地緣政治風險溢價逐步消退，油市供需可望重新回到寬鬆格局。

調查涵蓋 31 位經濟學家與分析師，預估 2026 年布蘭特原油 (Brent) 平均價格為每桶 84.50 美元，低於 5 月預估的 90.44 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 平均價格則估為每桶 79.49 美元，也低於上月預估的 84.63 美元，兩項預測均較 5 月下修逾 6%。

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自今年 2 月底伊朗衝突爆發以來，市場擔憂荷姆茲海峽可能遭封鎖，導致全球約五分之一原油供應面臨中斷風險，帶動布蘭特原油一度突破每桶 126 美元、WTI 逼近 120 美元，創下多年新高。不過，隨著地緣政治局勢趨於緩和、荷姆茲海峽航運逐步恢復正常，國際油價已自高點明顯回落。

UniCredit 分析師 Tobias Keller 表示，大部分地緣政治風險溢價已經消退，中東原油供應恢復與需求轉弱，將限制油價後續上漲空間。

荷姆茲恢復通航 油市可望重返供過於求

根據調查，分析師預估布蘭特原油價格將由 2026 年第三季每桶約 84 美元，第四季降至 79 美元左右，至 2027 年年中進一步回落至每桶 70 美元中段。

LBBW 大宗商品研究主管 Frank Schallenberger 表示，一旦荷姆茲海峽航運全面恢復正常，全球原油市場將重新回到供給過剩，預估 2026 年下半年油價仍有進一步下跌空間。

滙豐 (HSBC) 歐洲油氣研究主管 Kim Fustier 指出，衝突期間全球油市一度面臨每日約 200 萬桶的供給缺口；若波斯灣產油國產能恢復接近正常水準，預估 2026 年第四季將重新回到每日約 100 萬桶的小幅供給過剩。

此外，多數受訪分析師預期，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 仍將持續逐步增產，在爭取市占率的同時，避免油價出現過度下跌。

中國需求疲弱拖累前景 IEA 估 2027 年供給大幅過剩

除了供給改善，需求前景也持續轉弱。調查顯示，2026 年全球原油需求成長預估約每日 100 萬至 200 萬桶，主因全球最大原油進口國中國需求放緩，削弱市場消費動能。

OPEC 今年 2 月至 4 月仍維持 2026 年每日約 140 萬桶的需求成長預測，但 5 月已下修至約 120 萬桶，6 月更進一步調降至低於 100 萬桶。

另一方面，國際能源署 (IEA) 首度發布 2027 年展望，預估全球原油供給將增加約每日 800 萬桶，遠高於每日約 200 萬桶的需求增幅，意味油市將面臨明顯供給過剩。