鉅亨網編譯段智恆
美股主要指數期貨周二 (30 日) 盤前小幅走高，在第二季與上半年最後一個交易日，市場可望以亮眼表現作收。隨著美伊衝突降溫、人工智慧 (AI) 投資熱潮延續，加上企業財報季即將登場，投資人持續押注科技股，帶動美股維持高檔。
道瓊指數期貨盤前上漲約 95 點，標普 500 指數期貨及那斯達克 100 指數期貨同步小漲。前一交易日，美伊停火消息提振市場信心，標普 500 指數上漲 1.18%，那斯達克指數勁揚 2.07%，道瓊指數則再創歷史收盤新高。
若以整體表現來看，道瓊指數今年上半年累計上漲 8.6%，可望創 2021 年以來最佳上半年表現；標普 500 指數同期漲逾 8%，那斯達克指數則大漲 11.1%，表現居三大指數之冠。
第二季漲勢更為亮眼。標普 500 指數累計上漲近 14%，有望寫下 2020 年第二季以來最佳單季表現；那斯達克指數大漲 19.6%，同樣可望創 2020 年第二季以來最佳單季紀錄；道瓊指數則上漲 12.6%，有望創 2022 年第四季以來最佳單季表現。
市場普遍認為，美伊緊張局勢緩和、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運恢復正常，以及油價回落，有助於降低市場對通膨的擔憂，成為近期股市走強的重要推力。不過，市場仍密切關注伊朗後續動向，以及周二預定舉行的和平談判進展。
除了地緣政治因素外，AI 仍是市場最重要的投資主軸。State Street Global Markets 表示，科技股仍是少數具備穩定獲利成長動能的族群，因此近期科技股震盪反而吸引資金逢低布局。瑞銀 (UBS) 也指出，AI 相關股票長期仍將是推動股市表現的重要因素，但建議投資人適度分散配置，可留意資料中心營運商及部分支付類股等相對防禦型標的。
展望後市，市場焦點將轉向本周公布的美國職缺調查 (JOLTS)、ISM 製造業指數、消費者信心及非農就業報告等重要經濟數據，以評估美國勞動市場是否維持韌性，同時觀察企業獲利能否延續 AI 投資熱潮帶來的成長動能。
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