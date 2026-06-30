鉅亨網編譯段智恆 2026-06-30 20:00

美股主要指數期貨周二 (30 日) 盤前小幅走高，在第二季與上半年最後一個交易日，市場可望以亮眼表現作收。隨著美伊衝突降溫、人工智慧 (AI) 投資熱潮延續，加上企業財報季即將登場，投資人持續押注科技股，帶動美股維持高檔。

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第二季漲勢更為亮眼。標普 500 指數累計上漲近 14%，有望寫下 2020 年第二季以來最佳單季表現；那斯達克指數大漲 19.6%，同樣可望創 2020 年第二季以來最佳單季紀錄；道瓊指數則上漲 12.6%，有望創 2022 年第四季以來最佳單季表現。

市場普遍認為，美伊緊張局勢緩和、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運恢復正常，以及油價回落，有助於降低市場對通膨的擔憂，成為近期股市走強的重要推力。不過，市場仍密切關注伊朗後續動向，以及周二預定舉行的和平談判進展。

除了地緣政治因素外，AI 仍是市場最重要的投資主軸。State Street Global Markets 表示，科技股仍是少數具備穩定獲利成長動能的族群，因此近期科技股震盪反而吸引資金逢低布局。瑞銀 (UBS) 也指出，AI 相關股票長期仍將是推動股市表現的重要因素，但建議投資人適度分散配置，可留意資料中心營運商及部分支付類股等相對防禦型標的。