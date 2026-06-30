鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-30 10:53

美光科技 (MU-US) 週一（29 日）股價一度走低，但隨後止跌回升，終場上漲 1.14%，收在 1,145.28 美元。儘管其南韓兩大競爭對手 SK 海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）同日宣布鉅額擴產計畫，對美光的衝擊似乎相當有限。

SK海力士、三星豪擲五千億美元擴產也不為所動？美光股價逆勢收漲。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，南韓產業部長在週一的簡報中表示，SK 海力士與三星電子將合計投入 800 兆韓元（約合 5,185.8 億美元），在韓國西南部打造新的晶片製造重鎮。

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消息一出，美光股價曾在當天上午一度重挫 4%，但隨後逐漸收復失土。

美光是高頻寬記憶體晶片領域的主要廠商，這類晶片是輝達 (NVDA-US) 等廠商打造最新 AI 晶片不可或缺的關鍵零組件。美光與南韓的三星、SK 海力士三方，目前正全力搶攻這塊高獲利市場。

分析指出，對美光而言，這項消息未必如外界想像中嚴峻。大型晶片製造廠的建置往往需要耗費數年時間才能完工。

以美光自家在紐約州投資的 1,000 億美元計畫為例，該案早在 2022 年便已宣布動工，但預計要到 2030 年才能正式投產。

《巴隆》先前也分析，全球記憶體晶片產業在未來一年內都不會有新的主要產能開始運轉，更多新增產能則要等到 2028 年才會陸續到位。

換言之，南韓這次宣布的新增產能，時間點對投資人來說可能還太遙遠，短期內無需過度擔心。

此外，美光目前已積極與客戶簽訂長期供應合約，並設有最低價格保障條款。這類合約預計將占美光營收約 40%，公司也期望能進一步提高這一比例。