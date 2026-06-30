鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 13:50

根據區塊鏈數據分析機構 Woofun AI 監測，比特幣近期跌破 6 萬美元關鍵支撐架未後，鏈上出現異常大額資金異動，超過 55 萬枚比特幣在短時間內集中轉入幣安與 OKX 充值地址，規模約為 2024 年日均交易所流入量的 3 至 4 倍，打破近期資金流動常態，釋出強烈供給過剩信號。

具體分佈方面，幣安單筆及累計接收逾 22 萬枚，OKX 同期吸納逾 33 萬枚。最近一次出現同等量級集中流入要追溯至 2023 年熊市拋壓高峰期。

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分析師指出，此種規模的鏈上轉帳常被解讀為大額持有者 (Whales / 機構) 準備變現出場，或進行抵押借貸的前兆，尤其在價格下行週期中負面暗義顯著。逾 50 萬枚比特幣瞬間進入交易所訂單簿，也讓即時市場賣壓驟增，若買盤無法有效承接，現有承接力量將迅速被吸收，加劇短線下探風險。

但分析師提醒，當前宏觀環境如市場對聯準會 (Fed) 利率路徑預期、現貨比特幣 ETF 機構持倉結構性增加等情況都跟 2023 年迥異，不宜直接類比。

值得關注的是，部分長線持有者恐將本次回檔視為加碼機會，但巨鯨主動降部位、轉入熱錢包準備變現的行為，顯示大型參與者傾向防禦性配置。

機構投資人透過 ETF 或公司債配置比特幣者，將密切觀察這批新增供應量是否被市場消化或持續滯留交易所、壓抑價格。

交易員建議，未來數日重點監控交易所儲備 (Exchange Reserve) 是否回落及訂單簿深度，確認拋壓遭吸收或進一步堆高。